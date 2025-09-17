Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte

La jornada estarà plena d’activitats familiars, tallers i música

Presentació dels actes dels 20 anys

Presentació dels actes dels 20 anys / Ajuntament d'Igualada

Redacció

Igualada

Aquest dissabte, 20 de setembre, l’Espai Cívic Centre d’Igualada commemorarà els 20 anys d’aquest equipament cívic amb una jornada festiva oberta a tota la ciutadania i pensada per a totes les edats.

Patrícia Illa, regidora de Centres Cívics, ha destacat que l’Espai Cívic Centre s’ha consolidat en aquestes dues dècades «com un pol dinamitzador al centre de la ciutat oferint als igualadins i igualadines la possibilitat de socialitzar i teixir xarxes, formar-se i fer activitat física amb les activitats, tallers i cursos que s’hi ofereixen i que tindran protagonisme en la celebració del 20è aniversari». Illa ha volgut agrair la tasca als professionals que «han fet possible que, durant aquests 20 anys, aquest equipament hagi estat un espai de trobada, aprenentatge i convivència al cor d’Igualada que recordem va iniciar-se amb l’oferta de 14 activitats i el programa actual ja supera la setantena».

La celebració té dos padrins d’honor que estan estretament lligats a aquest equipament des dels seus inicis: Esther Àlvarez, que hi imparteix classes d’anglès i Ricard Rius, que n’és usuari des dels inicis. El programa d’activitats s’iniciarà a partir de dos quarts d'onze del matí. L’equipament oferirà activitats familiars amb la col·laboració de la Coral Gatzara, a més de jocs gegants i ludoteca familiar. També s’hi podran viure classes obertes amb monitors i monitores que han estat vinculats al centre des dels inicis, fa dues dècades.

El programa inclou: Pilates, amb Josep Lluís Sánchez; Patchwork, amb Anna Ramírez; Anglès, amb Esther Àlvarez; Country, amb José Romero; i Ball Shag, amb Inno Arnau i Judith Clavero.

A dos quarts d'una tindrà lloc una bufada d’espelmes d’aniversari i, tot seguit, el concert de Dolça Prat, acompanyada per Àlex Almirall i Adrià Lloret. La celebració continuarà amb un pica-pica per a tots els assistents. Ja a la tarda, a partir de les set del vespre tindrà lloc un concert i ball de swing amb el grup Three Cool Cats i l’entitat Swing Anoia, acompanyats d’un berenar popular.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
  2. Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
  3. Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
  4. Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
  5. La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
  6. Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
  7. Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
  8. Necrològiques del 16 de setembre del 2025

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» per la difusió de les entitats juvenils

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» per la difusió de les entitats juvenils

Una caminada i una pedalada des de Solsona culminaran diumenge amb una observació del sol a Lladurs

Una caminada i una pedalada des de Solsona culminaran diumenge amb una observació del sol a Lladurs

L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte

L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte

La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats

La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats

Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Isabel del Río i Blanca Llum Vidal, al 14è Mercat de Lletres d'Igualada

Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Isabel del Río i Blanca Llum Vidal, al 14è Mercat de Lletres d'Igualada

La DGT alerta: Sis noves normes per a ciclistes i motoristes que ja estan en vigor

La DGT alerta: Sis noves normes per a ciclistes i motoristes que ja estan en vigor

Tous canvia de conseller delegat

Tous canvia de conseller delegat

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano
Tracking Pixel Contents