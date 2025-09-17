L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte
La jornada estarà plena d’activitats familiars, tallers i música
Redacció
Aquest dissabte, 20 de setembre, l’Espai Cívic Centre d’Igualada commemorarà els 20 anys d’aquest equipament cívic amb una jornada festiva oberta a tota la ciutadania i pensada per a totes les edats.
Patrícia Illa, regidora de Centres Cívics, ha destacat que l’Espai Cívic Centre s’ha consolidat en aquestes dues dècades «com un pol dinamitzador al centre de la ciutat oferint als igualadins i igualadines la possibilitat de socialitzar i teixir xarxes, formar-se i fer activitat física amb les activitats, tallers i cursos que s’hi ofereixen i que tindran protagonisme en la celebració del 20è aniversari». Illa ha volgut agrair la tasca als professionals que «han fet possible que, durant aquests 20 anys, aquest equipament hagi estat un espai de trobada, aprenentatge i convivència al cor d’Igualada que recordem va iniciar-se amb l’oferta de 14 activitats i el programa actual ja supera la setantena».
La celebració té dos padrins d’honor que estan estretament lligats a aquest equipament des dels seus inicis: Esther Àlvarez, que hi imparteix classes d’anglès i Ricard Rius, que n’és usuari des dels inicis. El programa d’activitats s’iniciarà a partir de dos quarts d'onze del matí. L’equipament oferirà activitats familiars amb la col·laboració de la Coral Gatzara, a més de jocs gegants i ludoteca familiar. També s’hi podran viure classes obertes amb monitors i monitores que han estat vinculats al centre des dels inicis, fa dues dècades.
El programa inclou: Pilates, amb Josep Lluís Sánchez; Patchwork, amb Anna Ramírez; Anglès, amb Esther Àlvarez; Country, amb José Romero; i Ball Shag, amb Inno Arnau i Judith Clavero.
A dos quarts d'una tindrà lloc una bufada d’espelmes d’aniversari i, tot seguit, el concert de Dolça Prat, acompanyada per Àlex Almirall i Adrià Lloret. La celebració continuarà amb un pica-pica per a tots els assistents. Ja a la tarda, a partir de les set del vespre tindrà lloc un concert i ball de swing amb el grup Three Cool Cats i l’entitat Swing Anoia, acompanyats d’un berenar popular.
