La Mancomunitat de la Conca d’Òdena promou el benestar físic i emocional de les dones

Aquesta setmana han arrencat els nous grups de dones d’acompanyament i autocura a través del cos, una proposta del Servei SIAD de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que vol ser un espai segur i acollidor per promoure el benestar físic i emocional de les dones del territori. Els grups estan dinamitzats per Irene Módenes i es reuneixen setmanalment a la sala gimnàs del Centre Cívic Nord. A través de la pràctica corporal, les participants podran treballar la connexió amb el propi cos, reduir l’estrès i desenvolupar eines d’autocura i escolta interna. Els grups també fomenten la confiança, la serenitat i la força interior en un ambient de sororitat i respecte.

