Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Isabel del Río i Blanca Llum Vidal, al 14è Mercat de Lletres d'Igualada
El certamen, organitzat per la Biblioteca Central, serà el dissabte 27 de setembre a Cal Font
Redacció
La història, la poesia i els tallers d’il·lustració seran els protagonistes del 14è Mercat de Lletres que un any més organitzarà la Biblioteca Central d’Igualada a Cal Font. La data serà el dissabte 27 de setembre i durant tot el dia autors, il·lustradors, contistes i llibreries ompliran la Biblioteca i la plaça de Cal Font de lectures i cultura. Els principals convidats de l’edició d’enguany seran Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Blanca Llum Vidal, Marta Bellvehí i la companyia de teatre anoienca Príncep Totilau.
Com sempre, aquesta festa de les lletres comptarà amb la col·laboració d’entitats culturals i de les llibreries de la ciutat, que posaran la paradeta a la plaça durant tot el dia. Com ja és habitual en aquesta zona situada davant la Biblioteca també hi haurà un espai de lectura i relaxació, pensat per a les famílies i els més menuts. La celebració d’aquesta festa de les lletres comptarà un any més amb la col·laboració de la revista literària Narranación, que organitza un original pòdcast en directe a les 6 de la tarda a la plaça de cal Font per on passen cada any autors i il·lustradors. Aquesta vegada serà el torn d’Albert Font i Isabel del Rio, que parlaran amb els conductors del pòdcast, Javi Fernández i Laia Rubio. També col·laboren en aquesta nova edició del Mercat de Lletres l’APLEC, Paranoia Accions i l’escola de manga Haru.
El periodista i escriptor Toni Cruanyes serà l’encarregat d’inaugurar el Mercat a l’escenari de cal Font, a 3/4 de 12 del migdia, per parlar del seu darrer llibre «La dona del segle», on rescata la història de les dones de la seva família. Cruanyes conversarà amb la periodista igualadina Laia Vicens. Després, a la 1 del migdia, el mateix escenari servirà per endinsar-se en el gènere de la novel·la històrica i d’intriga de la mà de Jaume Clotet, que de la mà de Bernat Roca descobrirà els secrets de «La calavera de l’apòstol», l’esperada segona part de «La germandat de l’àngel caigut». Enigmes religiosos, salts en el temps i intrigues a Sant Pere de Rodes, Montserrat, el Penedès i el Vaticà són els ingredients d’aquest nou thriller històric.
La segona planta de la Biblioteca serà l’escenari d’algunes de les propostes de la tarda, que començaran a 2/4 de 6 amb una conversa organitzada per l’APLEC sobre la qualitat de la llengua catalana avui, amb Jordi Badia. Després, a les 7 de la tarda, i com a novetat d’enguany es farà un Club de poesia obert a tothom amb Blanca Llum Vidal, autora del poemari «Tan bonica i tirana», entre d’altres. Conversarà amb Mercè Badal, conductora del club Va de poesia... Llegim?, de la Biblioteca. Una hora més tard, a les 8 a la sala d’actes, el colofó i punt final del 14è Mercat de Lletres el posarà l’espectacle literari «Àngels i dimonis a Montserrat», amb Assumpta Mercader i Maria Carretero al piano.
Tallers i contes per a joves i infants
El vessant creativa i artística sempre ha tingut el seu espai al Mercat de Lletres, amb propostes diverses a l’entorn del món del llibre. Aquest any s’han previst dos tallers creatius al matí i la tarda, adreçats a joves a partir de 12 anys. El primer és el que impartirà la il·lustradora i autora de llibres com Bruna Brown, Marta Bellvehí, titulat «Dissenya la coberta d’un llibre». Serà a 2/4 de 12 a l’Espai Jove. I a les 6 de la tarda aquest mateix espai s’omplirà d’aficionats al manga amb el taller que farà Haru Studio d’Igualada. Per als dos tallers caldrà inscripció prèvia a la Biblioteca.
Per a la quitxalla hi haurà diverses propostes. Al matí, una hora del conte en anglès a càrrec de Kids&Us a les 11 i l’activitat familiar amb els còmics d’humor «Les aventures del Capibara i els seus amics», amb l’escriptora Carla Gràcia, a les 12 del migdia a la sala infantil. A 2/4 de 5 de la tarda a l’escenari de la plaça de Cal Font la companyia Príncep Totilau torna al Mercat de Lletres amb l’espectacle de titelles «La flor romanial», basat en una de les rondalles més boniques del folklore català. I a les 6 de la tarda serà el torn de les bruixes de Roald Dahl, amb la posada en escena que en farà Lídia Clua en un espectacle que arriba de la mà del Bibliobús Serra de Rubió, a la sala infantil.
Off Mercat
La setmana prèvia al Mercat de Lletres la Biblioteca acollirà un parell de propostes per anar escalfant motors, en el que es coneix com a Off Mercat. D’una banda, el dimarts dia 23, a les 7 de la tarda, es presentarà el conte «Les nostres estrelles», d’Alba i Àlex Alcántara de la Lastra, il·lustrat per Rosa Vicente Suriñach i Rafael Lopera Castillo. Aquest acte l’organitza l’Associació Cap infant sense conte, Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) i la Comissió intergeneracional de l’Anoia per a la prevenció de l’abús i el maltractament a les persones grans de l’Anoia. I el divendres 26, a les 7, Paranoia Accions ha organitzat una tertúlia amb l’escriptor, antropòleg i traductor Adrià Pujol, autor d’assajos com «Seixanta-sis sinofosos» i «O no. Especulacions sobre l’escriptura».
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025