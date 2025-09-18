Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

La colla excursionista de Vilanova del Camí fa una caminada nocturna / Arxiu particular

Redacció

Manresa

La colla excursionista de Vilanova del Camí va reprendre l’activitat després de les vacances d’estiu amb una caminada nocturna coincidint amb la festa major de la vila. Uns quaranta caminaries es van trobar davant de la seu de la colla a les 9 del vespre. Lot en mà, els participants van emprendre la marxa pel camí del passeig fluvial per descobrir la vida nocturna del poble. Al llarg del trajecte, d’una hora i mitja, van poder apreciar una mirada diferent dels boscos amb el silenci i la pau que dona la muntanya a les fosques. De tornada a Vilanova, els caminaires van gaudir d’una bona estona amb l’explica contes Anna Garcia mentre feien un mos.

