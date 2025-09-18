Sobirania alimentària
De les cuines populars a Brussel·les: cinc plantes silvestres entren al mapa alimentari europeu
La Unió Europea reconeix per primer cop cinc espècies silvestres com a aliments de ple dret
El pas clau arriba a les portes de la 10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que se celebrarà el 27 de setembre a Igualada
El que durant segles havien sabut padrins i padrines, ara ho ratifica Europa. La malva, l’ortiga, el lletsó, el colitx i el cardellet —cinc plantes habituals als marges i horts del país— han estat reconegudes per la Unió Europea com a aliments de ple dret. Fins ara, malgrat el seu consum tradicional, aquestes espècies no tenien el vistiplau legal per comercialitzar-se amb normalitat.
El pas endavant ha estat possible gràcies a la tasca del Col·lectiu Eixarcolant, que durant els darrers anys ha treballat per aconseguir que les plantes oblidades surtin del buit legal. Amb l’aval dels estudis etnobotànics i el consens de les agències de seguretat alimentària dels 27 estats membres, aquests cinc vegetals queden fora de la categoria de “nous aliments” i podran circular lliurement per mercats i cuines de tot el continent.
Es tracta d’un reconeixement que beneficia més de 440 milions d’europeus i que obre la porta a noves incorporacions. “Ja tenim 73 espècies més preparades per presentar”, explica Marc Talavera, biòleg i membre de l'àrea legal del Col·lectiu Eixarcolant. L’objectiu és clar: fer que les plantes silvestres i les varietats tradicionals tornin a tenir un paper clau en els sistemes alimentaris.
Aquest assoliment arriba just abans de la 10a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que el pròxim 27 de setembre omplirà Igualada amb més de 200 parades, un centenar d’activitats, tallers, xerrades i el tradicional dinar silvestre. La cita, que des del 2016 ha esdevingut un referent pioner en etnobotànica i agroecologia, vol celebrar els èxits assolits i projectar els reptes de futur: paisatges vius que alimentin i sistemes agroalimentaris més sostenibles i justos.
Aquesta 10a edició incorporarà novetats com una gimcana especial, itineraris temàtics revisats i la participació de centenars de voluntaris, autèntics motors de la Jornada. El cartell, escollit per concurs públic, reflecteix la força creativa d’un esdeveniment que ha crescut fins a convertir-se en un punt de trobada per a productors, investigadors i famílies.
