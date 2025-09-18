Cultura Popular
Daniel Vilarrúbias: “La Festa Major d’Igualada és un bé cultural molt seriós que no hem sabut valorar com cal”
L’historiador publica Alteritat festiva a Igualada, un estudi en dos volums fruit de la seva tesi doctoral que ressegueix sis segles de representacions festives, des de la Patera fins a la cavalcada de Reis
La Biblioteca Central d’Igualada es va quedar petita durant la presentació d'Alteritat festiva a Igualada, inclosa en el programa de la Festa Major 2025. L’acte va omplir la sala de gom a gom, un indicador de l’interès ciutadà per una obra que recull més de vint anys de recerca de l’historiador i investigador igualadí Daniel Vilarrúbias. El treball, en dos volums, és per a ell “un testament cultural amb la meva ciutat nadiua”.
El llibre és el resultat de la seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Maria Garganté, i s’endinsa en l’estudi de la Patera, un ball parlat de moros i cristians que Igualada va viure des de l’edat mitjana i que ha anat mutant fins a arribar a la festa dels Reis del segle XXI. Una de les fites de la recerca ha estat la troballa del text complet de la Patera, conservat en còpies d’Antoni Carner i de Joan Amades. Però més enllà del document, Vilarrúbias destaca haver sabut utilitzar la plasmació festiva de l’alteritat com a fil conductor per explicar sis segles de cultura igualadina, del Corpus Christi a la Festa Major de sant Bartomeu, passant per les adaptacions i polèmiques recents.
Un viatge de sis segles, de la Patera als Reis
Els volums es completen amb un ampli aplec d’imatges i nombroses notes a peu de pàgina, que aporten rigor acadèmic i alhora els fan accessibles a qualsevol lector interessat en la cultura popular. “La Patera és una peça teatral barroca de gran valor —assenyala l’autor—. Cal interpretar-la i entendre-la, com també fem amb iconografies de Sant Jaume matamoros”.
Vilarrúbias defensa que el concepte d’alteritat és més vigent que mai: “La nostra societat té molts tipus d’alteritat: la social, la cultural, la lingüística. El concepte no morirà mai”. I envia un missatge clar als lectors igualadins: “La Festa Major és un bé cultural molt seriós i hauria de tenir rellevància a escala de país. Recuperar figures com la Patera i consolidar els Diables és essencial per entendre que, qui perd els orígens, perd la identitat”.
En aquest punt, l’investigador lamenta que Igualada no hagi sabut situar-se al nivell d’altres ciutats que han fet bandera del seu patrimoni festiu, com Reus, Tarragona, Sitges, Solsona o Vilanova i la Geltrú. “La singularitat de la capital de l’Anoia —afegeix— rau precisament en peces com la Patera, que haurien de ser motiu d’orgull i projecció col·lectiva”.
La mirada dels experts
El llibre ha despertat també l’interès d’experts com Carles Freixa, antropòleg i especialista en cultura popular, que el valora com “una font molt rellevant per a l’estudi de les festes i dels elements de la cultura catalana com són els diables, els gegants, la pólvora i ara l’alteritat festiva a partir de la Patera d’Igualada”.
Freixa subratlla que “és difícil trobar fonts documentals que tractin temes festius, i hem estat històricament mancats d’estudis rigorosos. El llibre del Daniel permet abordar un tema complex des d’una vessant acadèmica i alhora generar noves recerques”. També recorda que la mirada sobre “l’altre” dins l’espai festiu encara és present avui en celebracions com els turcs i cavallets de la Patum de Berga.
Alteritat festiva a Igualada és, doncs, molt més que una tesi publicada: és un recorregut apassionant pel passat i el present de la festa igualadina, que obre la porta a debats sobre identitat, memòria i patrimoni. Una obra que, en paraules del seu autor, només es pot fer “una vegada a la vida” i que situa Igualada dins el mapa dels grans estudis sobre cultura festiva a Catalunya.
