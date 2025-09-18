Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Daniel Vilarrúbias: “La Festa Major d’Igualada és un bé cultural molt seriós que no hem sabut valorar com cal”

L’historiador publica Alteritat festiva a Igualada, un estudi en dos volums fruit de la seva tesi doctoral que ressegueix sis segles de representacions festives, des de la Patera fins a la cavalcada de Reis

La Biblioteca Central es va omplir en la presentació del llibre de Daniel Vilarrúbias.

La Biblioteca Central es va omplir en la presentació del llibre de Daniel Vilarrúbias. / FESTHI

Miti Vendrell

Igualada

La Biblioteca Central d’Igualada es va quedar petita durant la presentació d'Alteritat festiva a Igualada, inclosa en el programa de la Festa Major 2025. L’acte va omplir la sala de gom a gom, un indicador de l’interès ciutadà per una obra que recull més de vint anys de recerca de l’historiador i investigador igualadí Daniel Vilarrúbias. El treball, en dos volums, és per a ell “un testament cultural amb la meva ciutat nadiua”.

El llibre és el resultat de la seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Maria Garganté, i s’endinsa en l’estudi de la Patera, un ball parlat de moros i cristians que Igualada va viure des de l’edat mitjana i que ha anat mutant fins a arribar a la festa dels Reis del segle XXI. Una de les fites de la recerca ha estat la troballa del text complet de la Patera, conservat en còpies d’Antoni Carner i de Joan Amades. Però més enllà del document, Vilarrúbias destaca haver sabut utilitzar la plasmació festiva de l’alteritat com a fil conductor per explicar sis segles de cultura igualadina, del Corpus Christi a la Festa Major de sant Bartomeu, passant per les adaptacions i polèmiques recents.

Un viatge de sis segles, de la Patera als Reis

Els volums es completen amb un ampli aplec d’imatges i nombroses notes a peu de pàgina, que aporten rigor acadèmic i alhora els fan accessibles a qualsevol lector interessat en la cultura popular. “La Patera és una peça teatral barroca de gran valor —assenyala l’autor—. Cal interpretar-la i entendre-la, com també fem amb iconografies de Sant Jaume matamoros”.

Vilarrúbias defensa que el concepte d’alteritat és més vigent que mai: “La nostra societat té molts tipus d’alteritat: la social, la cultural, la lingüística. El concepte no morirà mai”. I envia un missatge clar als lectors igualadins: “La Festa Major és un bé cultural molt seriós i hauria de tenir rellevància a escala de país. Recuperar figures com la Patera i consolidar els Diables és essencial per entendre que, qui perd els orígens, perd la identitat”.

En aquest punt, l’investigador lamenta que Igualada no hagi sabut situar-se al nivell d’altres ciutats que han fet bandera del seu patrimoni festiu, com Reus, Tarragona, Sitges, Solsona o Vilanova i la Geltrú. “La singularitat de la capital de l’Anoia —afegeix— rau precisament en peces com la Patera, que haurien de ser motiu d’orgull i projecció col·lectiva”.

La mirada dels experts

El llibre ha despertat també l’interès d’experts com Carles Freixa, antropòleg i especialista en cultura popular, que el valora com “una font molt rellevant per a l’estudi de les festes i dels elements de la cultura catalana com són els diables, els gegants, la pólvora i ara l’alteritat festiva a partir de la Patera d’Igualada”.

Freixa subratlla que “és difícil trobar fonts documentals que tractin temes festius, i hem estat històricament mancats d’estudis rigorosos. El llibre del Daniel permet abordar un tema complex des d’una vessant acadèmica i alhora generar noves recerques”. També recorda que la mirada sobre “l’altre” dins l’espai festiu encara és present avui en celebracions com els turcs i cavallets de la Patum de Berga.

Alteritat festiva a Igualada és, doncs, molt més que una tesi publicada: és un recorregut apassionant pel passat i el present de la festa igualadina, que obre la porta a debats sobre identitat, memòria i patrimoni. Una obra que, en paraules del seu autor, només es pot fer “una vegada a la vida” i que situa Igualada dins el mapa dels grans estudis sobre cultura festiva a Catalunya.

