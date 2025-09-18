Igualada estrena el primer festival de creació tèxtil contemporània de Catalunya
El TextilFest 2025 arrenca aquest dijous i portarà exposicions, tallers, desfilada i activitats participatives al Museu de la Pell i a diversos espais de la ciutat fins al 26 d’octubre
Igualada, històricament bressol del tèxtil, estrena aquest dijous el TextilFest 2025, el primer festival de creació tèxtil contemporània de Catalunya. Durant sis setmanes, fins al 26 d’octubre, la ciutat reafirmarà el seu vincle amb aquest univers i es projectarà com a capital de la innovació tèxtil, amb un programa que combina art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana. “Vam proposar que el festival es fes a Igualada perquè és la nostra ciutat i perquè creiem que té molt a explicar. Potser ha perdut pes industrial, però segueix tenint un patrimoni i una activitat viva que cal reivindicar”, explica Cecília González, impulsora del festival juntament amb la seva germana Mercè.
El Museu de la Pell d’Igualada, situat a l’antiga cotonera Cal Boyer, és l’epicentre del festival i l’escenari d’algunes de les exposicions principals. Entre elles, Transformations, que reuneix peces d’art tèxtil contemporani creades per artistes d’arreu del món amb mirada crítica sobre qüestions socials i mediambientals, i Circular. El cicle de vida dels tèxtils, que proposa un recorregut complet pels materials tèxtils, des de la seva creació fins al reciclatge, posant en valor els oficis tradicionals. En aquest sentit, González subratlla que l’objectiu era “una exposició internacional que posés en valor l’art tèxtil, sovint desconegut”. "El tèxtil és només un mitjà, com ho pot ser la fusta o la ceràmica, i permet expressar des de l’escultura fins al videoart”, afegeix González.
El programa s’arrela també al territori. A Brodant l’Anoia, el públic podrà intervenir fotografies històriques a través del brodat, mentre que la Biblioteca Central acollirà Indianes, una mostra amb dibuixos i fórmules d’estampació del segle XVIII procedents del fons Fàbregas-Roset. “Aquesta exposició és molt bonica perquè recupera fotografies de les antigues fàbriques, on la major part de la mà d’obra era femenina. Ens agrada que el públic pugui intervenir-les, perquè així es visibilitza una feina que històricament ha estat molt oculta”, remarca.
Un dels trets distintius del TextilFest és la participació ciutadana. Accions com Teixit Obert —un gran treball col·lectiu de ganxet a la plaça Pius XII que formarà la paraula “PAU”— o el RECorregut Tèxtil pel barri del Rec convidaran la ciutadania a viure el festival en primera persona i a reconnectar amb el patrimoni industrial de la ciutat. Tallers oberts, sessions de brodat i visites guiades completaran aquest vessant comunitari.
Un dels plats forts serà la Desfilada d’Artesania d’Autor, aquest dissabte 20 de setembre al Teatre de l’Ateneu. La passarel·la, organitzada conjuntament amb el Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, reunirà creadores i dissenyadors que treballen l’artesania des d’una mirada contemporània i innovadora.
La dimensió internacional es reflectirà també en l’àmbit formatiu, amb tallers impartits per figures com Marjolein Dallinga, Jette Clover, Francesca Piñol, Ellen Bangsbo i Tim Johnson. El 25 d’octubre el festival culminarà amb una jornada professional sobre artesania tèxtil i desenvolupament local, pensada per obrir un debat sobre el valor cultural, social i econòmic dels oficis tèxtils en el segle XXI.
Cecília i Mercè, ànima creativa del festival
El festival té també el segell personal de les germanes Cecília i Mercè González, impulsores del projecte a través del taller Desedamas. Criades en una família que sempre va fomentar la creativitat, es van retrobar de grans i van descobrir en la seda un llenguatge propi que les ha portat a dedicar-s’hi plenament.
L’any 2000 van decidir fer un gir radical i abandonar les seves feines —Cecília com a delineant tècnica i cap de compres en una empresa privada, i Mercè com a enginyera química a la Generalitat— per convertir la passió en professió. Des d’aleshores, han explorat i desenvolupat tècniques pròpies de pintura i art tèxtil amb seda, han consolidat Desedamas com a referent internacional i s’han convertit també en formadores. “Per nosaltres, el festival és també una manera de posar en valor el treball femení i de transmetre a les noves generacions aquest patrimoni tèxtil. Hem après a cosir de les nostres mares i àvies, i volem que aquest llegat segueixi viu”, conclou Cecília González.
