FirAnoia
Igualada es transforma en un gran aparador amb la FirAnoia més ambiciosa
Del 19 al 21 de setembre, la fira multisectorial reunirà 137 expositors i convertirà el passeig en un escenari de negocis, artesania, cultura i activitats familiars
La FirAnoia arrenca aquest divendres i ho fa amb xifres i novetats que superen les edicions anteriors. Del 19 al 21 de setembre, el Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font canviaran de pell per acollir la 72a edició de la fira multisectorial, que reunirà 137 expositors en un recinte de 16.800 m². Seran tres dies intensos en què Igualada es convertirà en un gran aparador d’economia, cultura i vida ciutadana.
Els visitants hi trobaran una oferta àmplia i diversa. Per als amants del producte local, la fira presenta la presència més gran d’artesans i productors de proximitat vista fins ara, amb parades que obriran ja divendres a la tarda (17–21 h) i que s’allargaran durant tot el cap de setmana. Per als que busquen negocis i innovació, la plaça de Cal Font acollirà una quarantena d’empreses dels sectors de l’automoció, la salut, les energies i el benestar, amb el sorteig de 3.000 € entre els compradors de vehicle.
La programació s’obre també a nous formats. L’Espai POPUP permetrà conèixer empreses de nova creació que aniran rellevant-se matí i tarda perquè cada visita sigui diferent. A pocs metres, l’Espai Podcast, en col·laboració amb Ràdio Igualada, convertirà la fira en un estudi a l’aire lliure amb enregistraments en directe.
Una fira més cultural i familiar que mai
La fira no és només un punt de trobada empresarial, sinó que l’edició d’enguany posa l’accent en la cultura i les famílies, amb una programació que inclou concerts, espectacles itinerants i les actuacions d’entitats locals. Els més petits hi trobaran la MiniFira i el joc ExplorAnoia, pensats perquè el recinte esdevingui un espai de descoberta i diversió. Una oferta que converteix la fira en una experiència compartida per a totes les edats.
El vessant més tradicional tampoc no hi faltarà. La Fira d’Artesania obrirà des de divendres i, de manera excepcional, el dissabte se sumarà el Mercat d’Antiguitats, que omplirà el passeig de punta a punta amb col·leccionistes i brocanters.
Els horaris de la FirAnoia seran divendres (17–21 h), dissabte (10–14.30 h i 17–21 h) i diumenge (10–14.30 h i 17–20 h). Amb totes aquestes propostes, la fira es reafirma com la cita econòmica i social més gran de la comarca, capaç de sorprendre en cada edició i de convertir Igualada en capital d’oportunitats i trobada ciutadana.
