Ivan Sánchez: "FirAnoia no pot viure només de tradició: hem d’atrevir-nos a innovar"
El president de Fira Igualada, Iván Sánchez Enrique, defensa una FirAnoia que combini arrels i futur, amb espais per al talent emergent i els primers passos cap a la sostenibilitat.
Com valora aquests dos anys al capdavant de Fira Igualada?
Fa dos anys que vaig assumir la presidència amb una visió transformadora: mantenir les arrels, però fer l’entitat més proactiva i oberta a la innovació. El balanç és positiu. Hem evolucionat diverses fires, especialment FirAnoia, amb espais per a empreses de nova creació i una aposta clara per la sostenibilitat. Tot això sense perdre la connexió amb la història i l’essència de la fira.
Va dir que volia una fira més proactiva i atrevida. Creu que aquest camí ja es comença a notar?
Sí. Ha estat un temps d’aprenentatge i transformació, però els èxits són gràcies a un equip tècnic excepcional. Tot i ser jove, ha gestionat fires complexes amb professionalitat i creativitat, permetent una fira més moderna i dinàmica, amb més de 60 artesans i uns 200 expositors, sense perdre les arrels.
Quina és la seva valoració personal d’aquest període?
És molt positiva. Hem aconseguit una fira més moderna i dinàmica, amb més de 60 artesans i uns 200 expositors, sense perdre les arrels.
La FirAnoia arriba enguany a la 72a edició amb el lema “Terra i Futur”. Què voleu transmetre?
Vol dir combinar tradició i futur. “Terra” és artesania i producció local; “Futur” és innovació, projectes emergents i sostenibilitat. Per això estrenem banderoles reutilitzables, nous estands produïts a Igualada amb materials sostenibles i un espai més gran per als artesans de l’Anoia.
Aquests nous estands sostenibles de km 0 són una de les grans novetats. Com van néixer?
Neixen de la voluntat de repensar com produïm fires amb materials reutilitzables i fets a Igualada. En el futur, la fira estarà unificada amb aquests estands.
L’Espai POPUP i els pòdcasts en directe són altres novetats. Quin paper hi juguen els joves creadors?
Volen ser un reflex del talent anoienc. Amb el pòdcast apostem per la cultura i l’oferta local: tindrem programes d’emprenedoria però també d’entreteniment. I amb el POPUP, cada matí i tarda hi haurà projectes emergents diferents. Això ens dona moviment constant i és una finestra per donar a conèixer talent nou.
Quin tipus de visitant espereu?
És un públic molt heterogeni. Ens visiten sobretot famílies de la ciutat i la comarca, i traslladar la fira al Passeig ha estat un encert. També volem atreure gent d’arreu del país que cerqui productes concrets.
En un moment de transformacions econòmiques, què aporten les fires al teixit empresarial?
Són un motor. Permeten mostrar productes i serveis, establir contactes i connectar amb clients potencials. Dinamitzen l’economia local i creen oportunitats, especialment per als projectes emergents. Això sí, les fires han d’evolucionar perquè el visitant no sigui passiu, sinó que visqui una experiència.
Quines oportunitats té la comarca en innovació, sostenibilitat o captació de negocis?
Molt potencial. FirAnoia és una plataforma perquè empreses i emprenedors mostrin idees innovadores i sostenibles, generant connexions i col·laboracions. Ajuda a atreure negocis i inversions, reforça l’economia local i posiciona Igualada com a referent en emprenedoria i desenvolupament sostenible.
Com imagina la FirAnoia d’aquí a deu anys?
Com una fira sostenible i unificada, amb estands coherents i criteris ambientals. M’agradaria que els projectes emergents i consolidats veiessin FirAnoia com una oportunitat comercial i un espai per a la seva promoció.
