L’Anoia baixa dels 6.200 aturats i supera als 38.000 llocs de treball
Els serveis concentren dos de cada tres llocs de treball i la construcció és el sector amb més creixement, segons l’informe de la Cambra de Comerç
L’economia anoienca es manté sòlida en un context de transformació i incertesa global. Segons el darrer informe del mercat de treball de l’Anoia, corresponent al segon trimestre de 2025 i elaborat per Idescat i la Generalitat, la comarca registra 38.015 llocs de treball i 3.096 empreses actives, amb una estructura econòmica marcada pel predomini dels serveis però amb la indústria encara com a motor rellevant. Un sector que, malgrat haver perdut pes en els darrers anys, continua essent clau per a la comarca tant en termes de llocs de treball com de generació de riquesa.
El sector serveis concentra el 65% de l’ocupació (24.580 llocs), seguit de la indústria amb un 26% (9.760), la construcció amb un 8% (3.145) i l’agricultura amb un 1% (530). Tot i l’hegemonia del terciari, la indústria anoienca continua tenint més pes que a la mitjana catalana i aporta estabilitat, ocupació més estable i valor afegit al teixit productiu. En el cas dels serveis, cal destacar-ne la diversitat: des del comerç i el transport fins a l’educació, la sanitat i l’hostaleria, un ventall que evidencia el procés de terciarització de l’economia local.
L’atur cau fins al 9,9%
El juny de 2025, l’Anoia va registrar 6.161 persones aturades, la xifra més baixa dels darrers deu anys, que situa la taxa d’atur en el 9,9%. La dada suposa un descens del 4,6% en relació amb l’any passat, i també reflecteix un -1,7% mensual i un +0,4% trimestral. L’evolució històrica mostra una tendència a la baixa des del 2014, quan hi havia més de 7.200 aturats, malgrat repunts puntuals durant la pandèmia. Fa només tres anys, el juny del 2022, el registre encara superava les 6.650 persones, de manera que la millora recent confirma la recuperació de l’activitat econòmica.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social arriba a 55.900 persones, amb un increment del 0,9% en el darrer trimestre i del 0,6% en l’últim any. Els assalariats representen el 79% del total (30.000) i els autònoms el 21% (8.015). L’Anoia presenta, de fet, un pes d’autònoms superior al d’altres comarques similars, un reflex de la tradició emprenedora del territori i de la presència de petites empreses i professionals independents.
Per gènere, els homes són el 55% dels afiliats (30.785) i les dones el 45% (25.120). La participació femenina ha crescut progressivament en la darrera dècada i avui té un pes més equilibrat, en línia amb la tendència catalana. També destaca el creixement de la població estrangera afiliada, que ja suposa el 9% del total (5.285 persones) i que ha augmentat un 3,1% en un any, molt per sobre del conjunt, fet que evidencia la seva aportació creixent al mercat laboral local.
Joves i sèniors a l’alça
L’anàlisi per edats mostra que el grup de 30 a 54 anys concentra el 62% dels llocs de treball (17.380 entre 30-44 anys i 17.185 entre 45-54), mentre que els menors de 30 anys representen un 18% (10.055) i els majors de 54 un 20% (11.285). En comparació anual, destaca el creixement de l’ocupació entre els menors de 30 anys (+2,7%) i sobretot entre els majors de 54 anys (+5,6%), mentre que la franja de 30-44 ha retrocedit (-3%). Un descens que preocupa especialment perquè afecta la franja d’edat amb més potencial productiu i amb un paper clau en el relleu generacional de moltes empreses.
Pel que fa als sectors, la construcció ha estat el que més ha crescut en el darrer any (+3,3%), seguida dels serveis (+0,9%). El repunt del sector constructor s’explica tant per la demanda d’habitatge com per les inversions públiques en infraestructures i rehabilitació urbana, que generen activitat i ocupació indirecta. En canvi, la indústria ha patit una lleugera caiguda (-0,7%) i l’agricultura també recula (-0,9%), confirmant la seva tendència estructural a la baixa en el conjunt del territori.
