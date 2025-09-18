El Campus d’Igualada consolida el seu paper estratègic dins la UdL amb més de mil estudiants
El centre inicia el curs amb sobre matrícula a ADE i celebra els 10 anys de la recuperació d’Infermeria, que avui ja té més de 330 estudiants
El Campus Universitari Igualada-UdL ha iniciat aquest setembre un curs acadèmic històric. Per primera vegada, el centre supera el llindar dels milers d’estudiants matriculats, una fita que confirma el seu creixement sostingut i consolida la capital de l’Anoia com un dels punts forts de la xarxa universitària de la Universitat de Lleida (UdL).
En total, s’han matriculat aquest curs 270 estudiants de primer en els àmbits de salut, enginyeria i empresa. Això ha permès omplir les 245 places inicials que s’oferien, amb un petit marge de sobre matrícula que ha completat el ple. La jornada d’acollida, celebrada dimarts 9 de setembre, va reunir els 290 nous alumnes de primer curs, que van conèixer els equips directius, els serveis i les instal·lacions, i es van distribuir entre els dos espais principals: l’edifici Pla de la Massa (Enginyeria i ADE) i el modern edifici de Ciències de la Salut del Passeig Verdaguer, inaugurat el 2024 i connectat amb el centre de simulació clínica 4DHealth.
Notes de tall altes i demanda creixent
Les notes de tall tornen a situar Igualada en el mapa de les titulacions més demandades. El grau en Infermeria ha assolit una nota de tall de 10,31, i el doble grau en Fisioteràpia i Nutrició ha quedat en 10,29. A l’àmbit tecnològic i empresarial, el doble grau en ADE i Enginyeria ha marcat un 8,19, el grau d’ADE un 8,12, el grau en Enginyeria Informàtica un 7,80, i el tronc comú d’Enginyeria Química i Organització Industrial un 7,12.
Segons el delegat del rector al campus, Carles Capdevila, “la majoria dels estudiants han posat Igualada com a primera opció, i això ens satisfà perquè vol dir que tenen interès en venir aquí, que any rere any hi ha més estudiants, amb millor nota, que volen estudiar a Igualada. I això ens porta a tenir cada cop millors estudiants, i precisament els bons estudiants són els que fan millor la nostra universitat i el nostre campus”.
De 40 a 334: la dècada d’Infermeria
Aquest curs també marca els 10 anys de la recuperació dels estudis d’Infermeria a Igualada. El 2015/16 la UdL hi va implantar el grau amb només 40 alumnes, que quatre anys després ja eren 165. Arran de la pandèmia i de la manca de professionals sanitaris, la Generalitat va crear el 2021 600 noves places de grau en Infermeria a les universitats públiques, i Igualada va obrir un segon grup amb 40 estudiants més. Aquest recorregut culmina ara amb 334 universitaris d’Infermeria matriculats a la capital de l’Anoia.
Capdevila subratlla que “els estudis d’Infermeria al Campus d’Igualada tenen un segell de qualitat indiscutible gràcies a la col·laboració amb el 4DHealth i a la disponibilitat de l’Hospital Universitari d’Igualada i de la resta de dispositius assistencials de la ciutat i la comarca. És una combinació que ens diferencia i que dona als estudiants una experiència pràctica única”.
Dos edificis i vuit titulacions
El Campus d’Igualada s’articula en dos grans espais. El Campus de Ciències de la Salut, al Passeig Verdaguer, té capacitat per a 500 estudiants i acull el grau d’Infermeria i el doble grau en Nutrició i Fisioteràpia. Disposa de 13 aules, 3 laboratoris, biblioteca, sales d’estudi, gimnàs per a pràctiques i una aula de simulació clínica.
D’altra banda, el Pla de la Massa concentra les titulacions tecnològiques i de gestió: Enginyeria Química, Informàtica i Organització Industrial i Logística (únic en una universitat pública catalana), així com diversos dobles graus amb ADE. També s’hi poden cursar els dos primers cursos d’Enginyeria Mecànica, Electrònica i de l’Energia. El campus completa l’oferta amb el Màster Universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa.
En conjunt, són vuit titulacions entre graus, dobles graus i màsters, amb pràctiques obligatòries en empreses i institucions, un element que afavoreix la inserció laboral. A més, alguns estudis permeten obtenir dobles titulacions internacionals, reforçant la vocació oberta i global del centre.
Amb més de 1.000 alumnes, notes de tall competitives i deu anys d’experiència en salut, el Campus Universitari Igualada-UdL afronta el curs 2025-2026 amb l’objectiu de consolidar-se com a referent universitari a les comarques centrals. Una oferta formativa de qualitat, una ciutat amb ambient universitari i la connexió directa amb el teixit productiu i assistencial fan d’Igualada un espai estratègic per al futur de la UdL i del territori.
