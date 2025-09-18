L'Ateneu d'Igualada afronta una nova reforma 30 anys després de l'última
L’actuació, prevista per aquest segon semestre del 2025, renovarà un teatre amb més d’un segle d’història amb una inversió de 184.000 euros
El Teatre Municipal Ateneu és molt més que un escenari: és la sala que ha vist créixer generacions d’igualadins, que ha acollit concerts, festivals, funcions escolars i espectacles professionals. Ara, en ple 125è aniversari, aquest espai patrimonial es prepara per viure una nova transformació. L’Ajuntament d’Igualada ha aconseguit una subvenció de 184.000 € de la Diputació de Barcelona que permetrà modernitzar-lo i adaptar-lo als reptes actuals, en una intervenció que es durà a terme durant el segon semestre del 2025. L’obra vol ser també un gest de compromís amb el futur cultural de la ciutat i amb la preservació d’un dels seus espais més emblemàtics.
La història del teatre és la d’una ciutat que ha fet de la cultura un punt de trobada. Des de la seva inauguració, el 15 d’abril de 1900, ha superat incendis i reconstruccions, ha viscut etapes d’esplendor i d’aturada, i ha estat capaç de reinventar-se quan ha calgut. La remodelació de 1995 va marcar un abans i un després: l’Ajuntament en va assumir la gestió i el va convertir en el teatre municipal que coneixem avui. Trenta anys després, torna a ser el moment d’impulsar millores per assegurar-ne el futur.
60.000 espectadors l’any
Els números parlen sols: més de 60.000 espectadors anuals, prop de 200 dies d’activitat a l’any i més de 400 funcions professionals amb més de 1.500 artistes en les últimes tres dècades. Però el seu paper va molt més enllà de les grans xifres. El teatre és un espai viu, compartit per entitats, escoles i col·lectius locals, que el fan servir per a representacions, concerts, lliuraments de premis, festivals o jornades formatives. És, en definitiva, una sala que respira ciutat i que, amb cada activitat, reforça la seva condició de punt neuràlgic de la vida cultural igualadina.
La subvenció de la Diputació de Barcelona permetrà abordar una actuació ambiciosa de modernització i adequació. Tot i que encara s’ha de concretar el detall de les obres, l’objectiu és actualitzar els espais i fer-los més competitius, funcionals i acollidors, incorporant millores que ajudin a garantir el confort del públic i la qualitat de les produccions. Durant el període de treballs és possible que algunes activitats s’hagin de reprogramar o traslladar a altres equipaments, però la voluntat municipal és garantir la continuïtat de la programació i minimitzar les afectacions. Aquesta reorganització temporal també posa de manifest fins a quin punt el teatre està arrelat en el dia a dia cultural de la ciutat.
La coincidència amb el 125è aniversari del teatre dona a aquesta renovació un simbolisme especial. El que va ser inaugurat a principis del segle XX amb un esperit de projecció cultural arriba ara a la seva maduresa com a motor cultural de la ciutat. La nova intervenció vol reforçar aquesta centralitat i assegurar que l’Ateneu continuï sent, per molts anys més, el gran punt de trobada de la cultura igualadina, un espai capaç de mirar enrere amb orgull i, alhora, d’encarar el futur amb ambició.
160 anys de resistència i cultura a l’Ateneu Igualadí
Amb 160 anys d’història a les espatlles, l’Ateneu Igualadí és un dels fils més resistents que cusen la història de la ciutat. Des del 1863, quan un grup de veïns va decidir fundar un espai de formació i cultura per al sector obrer, l’entitat ha sobreviscut a incendis, guerres i dècades d’incautació. Cada cop que semblava condemnada a desaparèixer, ha sabut renéixer gràcies a la voluntat dels seus socis i a la complicitat d’Igualada. Ara, coincidint amb l’aniversari, una exposició al mateix Ateneu repassa aquest llarg recorregut.
El visitant pot endinsar-se en els primers temps, amb les escoles nocturnes del carrer Sant Magí, el trasllat al carrer del Vidre i l’incendi del 1873, fins a la inauguració de l’edifici actual el 1878 i l’estrena del teatre el 1900. El recorregut mostra també l’empenta cultural de l’entitat: la creació del Conservatori i l’Orfeó, l’aposta per les escoles Montessori, la fundació d’una biblioteca que va ser pionera a la ciutat o els records del camp de Xipreret, on es van veure enlairar-se els primers avions. Aquesta part del recorregut evidencia com l’Ateneu va ser molt més que un simple casal: va actuar com a motor educatiu i cultural en una ciutat que encara no disposava de serveis públics consolidats.
L’incendi carlí
Els episodis de superació són una constant en la història de l’Ateneu. Quan el foc dels carlins va reduir a cendres la seu del carrer del Vidre, molts ho van veure com una sentència. Però els socis van recollir diners, van impulsar campanyes i, en pocs anys, aixecaven el nou edifici al carrer Sant Pau. El 1900, la inauguració del teatre va situar Igualada al mapa cultural català: era, en aquell moment, la sala més gran de Catalunya i punt de trobada d’artistes i públic d’arreu.
A l’escenari hi han passat noms que han fet història. L’any 1935, Margarida Xirgu va interpretar-hi Yerma de Federico García Lorca, en un dels moments més recordats per la ciutat. A més de grans estrenes, la sala ha acollit festivals de música, vetllades literàries, funcions escolars i representacions populars que han reforçat el vincle entre cultura i comunitat.
La mostra no defuig els episodis foscos, com la confiscació franquista de 1939, que va convertir l’Ateneu en el “Centro Nacional” durant gairebé quaranta anys. El 1977, la recuperació de l’entitat per part de la ciutadania va obrir una nova etapa de creixement i de renovació, que l’ha consolidada com a referent cultural. Amb el pas dels anys, projectes com l’Ateneu Cinema, el Zoom Festival o el cicle Dimarts de Diàlegs han tornat a demostrar la seva capacitat de reinventar-se.
Avui, l’Ateneu Igualadí és una entitat viva, amb més de 1.000 socis i una activitat constant que abasta des de la programació teatral fins a l’educació i la formació. La seva història és també la d’una ciutat que ha sabut apostar per la cultura com a motor de progrés i identitat col·lectiva.
Amb el reconeixement de la Creu de Sant Jordi i un bagatge de 160 anys, l’Ateneu Igualadí és avui l’entitat cultural amb més socis de la ciutat i un símbol d’identitat col·lectiva. L’exposició és, alhora, un viatge en el temps i una mirada al futur: un recorregut que explica 160 anys d’història i, alhora, interpel·la sobre el paper de la cultura com a eina de resistència i cohesió.
