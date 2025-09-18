Montse Centellas, presidenta d'Igualada Comerç: "Comprar a Igualada vol dir donar vida a la ciutat"
Amb 45 anys d’història a l’esquena, Igualada Comerç inicia una nova etapa sota la presidència de Montse Centellas per situar el comerç local com a "motor de ciutat i reclam de qualitat"
La tousenca Montse Centellas Garcia, comerciant de tota la vida i responsable de les botigues Bumback Moda, és des d’aquest any la nova presidenta d’Igualada Comerç. Centellas encapçala una junta de gairebé vint persones i afronta el repte de donar més veu als comerciants i reforçar la identitat del comerç local.
Què la va portar a assumir la presidència d’Igualada Comerç?
Fa dos anys l’antiga presidenta em va venir a buscar per formar part de la junta. Hi vaig entrar amb ganes d’aportar experiència i il·lusió. Quan aquest any em van proposar de ser al capdavant, vaig pensar que era el moment. Tota la vida m’he dedicat al comerç, és el que m’agrada i el que sé fer. Ara toca posar-hi tota l’energia i treballar pel conjunt de la ciutat.
Igualada Comerç inicia una nova etapa després d’uns mesos convulsos. Amb quin punt de partida us heu trobat?
Som una junta nova, forta, amb gairebé vint persones i amb moltes ganes de fer feina. El traspàs ha anat bé i ara toca demostrar amb fets que volem donar un nou impuls a Igualada Comerç.
La nova taxa de residus ha generat indignació entre els comerciants. Quina posició defensa l’entitat i quines accions tenen previstes?
Som conscients de la situació i estem tots d’acord que s’ha de reciclar, però cal que la taxa sigui justa. Hem participat en reunions amb l’Ajuntament i estem en una taula de diàleg oberta per revisar i, si cal, modificar aquest sistema. El que volem és parlar-ne i trobar una solució equilibrada i poder arribar a una taxa justa.
Com valora l’estat de salut actual del comerç local i quins són, a parer seu, els principals reptes immediats?
El comerç local sí que podem dir que està en un moment delicat. El tema de l’online ha vingut per quedar-se, però nosaltres ens hem d’aprofitar dels nostres valors. Els nostres valors són el que podem donar que no dona l’online: tracte, la confiança, l’atenció personalitzada. Tot això ens n’hem de sentir orgullosos, n’hem de ser forts i hem de poder tirar-ho endavant.
El comerç de proximitat conviu amb les grans superfícies i la venda online. Quines estratègies són clau per diferenciar-se i guanyar competitivitat?
Nosaltres hem de fer servir aquestes eines. Podem tenir botigues i també online, i tot això ens ha de servir d’acompanyament. Hi ha moltes plataformes per fer sentir a la gent que hi ets i que existeixes. Evidentment, penso que sí que poden conviure. A tothom li agrada sortir a passejar i que hi hagi botigues i ambient als carrers. Això són els comerços els que ho donen.
Aquest mes s'ha celebrat la Botiga al Carrer i ha tornat a omplir Igualada de gent. Què representen jornades com aquesta?
És la prova que si fem pinya podem fer moltes coses. Quan tots els comerços ens unim, la gent respon. Aquells dies la ciutat s’omple de vida. Però el repte és que el comerç estigui viu tot l’any. Necessitem campanyes constants, grans o petites, per recordar que hi som sempre.
En els darrers mesos s’han vist persianes abaixades però també noves obertures al centre. La balança és prou equilibrada?
És cert que hi ha hagut tancaments, però també obren botigues noves. El que hem de procurar és que en vinguin més i que siguin establiments de qualitat, que ofereixin productes exclusius. Volem que es parli d’Igualada com un lloc on hi ha de tot, però amb qualitat.
Quina relació voleu establir amb l’Ajuntament i la resta d’entitats en aquesta nova etapa?
Volem una relació de col·laboració i confiança. Igualada Comerç vol tenir veu quan es parli d’ordenació comercial, de carrers comercials o de projectes que afecten la ciutat. De moment hi ha bona sintonia i ganes de col·laboració per totes bandes. Creiem que les coses que fem conjuntament funcionaran.
El Rec.0 és avui un dels grans esdeveniments comercials de la ciutat. Quin paper hi ha de tenir Igualada Comerç?
El Rec ja forma part de la ciutat. El que hem de fer és integrar-nos-hi. Tenim un espai propi i tots els comerços que vulguin hi poden participar. A més, treballem perquè el “Maid in Igualada” s’estengui a tota la ciutat: que quan la gent vingui al Rec descobreixi també els comerços d’Igualada, els descomptes i els productes de qualitat que oferim. És un moment per fer-nos visibles.
La digitalització és un dels grans reptes per als establiments. Quin paper hi pot jugar Igualada Comerç per ajudar-los a adaptar-se?
Un dels nostres lemes és escoltar. No n’hi ha prou amb la junta: hem de sentir tots els comerciants. Per això al setembre comencem un cicle de cafès co-working per sectors. El primer serà amb els comerços de la Rambla. Recollirem opinions i les convertirem en accions. També treballem en una pàgina web per donar més visibilitat als socis i en assessorament, per exemple en subvencions. La secretària de l’entitat és qui acompanya i dona suport en aquests tràmits.
On voldria veure l’entitat i el comerç igualadí d’aquí a quatre anys, quan acabi el mandat?
D'aquí a quatre anys voldríem que es parli d’Igualada comercialment. Que la gent digui “anem a Igualada, hi ha vida, hi ha comerç, hi ha qualitat”. Volem donar vida a la ciutat, als carrers, a la comarca i, si pot ser, més enllà.
Igualada Comerç arriba als 45 anys d’història. Com es pot actualitzar sense perdre l’essència que l’ha fet referent?
Des d’Igualada Comerç, un dels nostres lemes és ajudar. Necessitem a tots els comerços, sentir la seva veu i recollir-ne les inquietuds. Fa 45 anys no hi havia els reptes actuals, però ara toca adaptar-nos. Les noves iniciatives, com els cafès co-working o la digitalització, són la manera de mirar al futur sense perdre l’essència de proximitat.
Quin missatge vol transmetre als comerciants i a la ciutadania en aquest inici de mandat?
Que ens hem d’unir i que tots hem d’anar a una. Comprar a Igualada vol dir donar vida a la ciutat, crear llocs de treball, donar llum als carrers. La gent que compra a Igualada està enriquint la ciutat. Abans de prémer el botó d’Amazon, pensem en el que tenim a prop.
