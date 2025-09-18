Entrevista | Jordi Marcè Termes Regidor de Dinamització Econòmica d’Igualada
«El passeig i el tren soterrat reforçaran la ciutat»
Quina és la radiografia actual de l’economia igualadina? Quins punts forts i febles destacaria?
L’economia igualadina té una estructura sòlida, amb clústers potents en sectors tradicionals com la moda i emergents com les TIC i la salut, que situen el nostre PIB per habitant per sobre d’altres ciutats de dimensions similars. Igualada també creix en l’àmbit educatiu, amb un campus universitari en expansió i un hospital de referència. Un punt feble històric ha estat la falta de sòl industrial de grans dimensions, que amb el PDUAECO quedarà resolt. Per això és clau treballar conjuntament com a Conca d’Òdena.
Com ha evolucionat l’ocupació a la ciutat i quines polítiques municipals duen a terme?
Després de la pandèmia, a partir del 2021, hi ha hagut una recuperació clara, amb reducció constant de l’atur. El juliol passat es va tancar amb 1.866 persones, la xifra més baixa des del 2019. Des de l’Ajuntament aposten per la formació i l’especialització, amb certificats de professionalitat en àmbits administratius i sociosanitaris, en format dual i amb simulació d’empreses (SEFED). També s’està invertint en la modernització del polígon de Les Comes, per augmentar la competitivitat i reforçar la política industrial de la ciutat una aposta a llarg termini per consolidar el teixit empresarial. Al mateix temps, es treballa per atraure nova activitat i diversificar l’economia local.
Igualada vol reforçar el seu rol com a capital econòmica de la comarca. Quins projectes ho han de fer possible?
Un eix fonamental és el talent i la formació: ja hi ha més de 1.000 estudiants universitaris i una oferta de formació professional que respon a les necessitats reals de les empreses. També s’han reclamat i aconseguit millores en comunicacions, com el nou enllaç a la Ronda Sud o les obres a l’A2, que augmenten la competitivitat i faciliten la mobilitat laboral. Amb el suport de la Diputació, s’hi inverteixen més de 6 milions d’euros en modernitzar Les Comes, un polígon amb més de 400 empreses. Tot plegat reforça el paper d’Igualada com a motor econòmic de l’Anoia i com a punt de referència al centre del país.
Quins sectors són els principals motors de la ciutat?
La pell, el tèxtil, el paper, el metall i el químic, juntament amb el packaging i les TIC, són clústers que han evolucionat i s’han adaptat als nous temps. També es dona impuls al sector primari i al consum de proximitat, a través del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. I no s’ha d’oblidar l’activitat turística, comercial i esportiva: cada any, entre 500.000 i 1.000.000 de persones participen en més de 300 activitats organitzades. Aquesta diversitat de sectors garanteix una economia equilibrada i capaç de resistir períodes d’inestabilitat. Això converteix Igualada en una ciutat amb una economia més resilient que altres zones similars del país.
La transformació urbana, com el Passeig Verdaguer o el soterrament del tren, pot influir en el desenvolupament econòmic?
És essencial: tota millora que incrementi la competitivitat i la qualitat de vida reforça el desenvolupament econòmic i social. Igualada vol ser una ciutat verda i amable, amb espais renaturalitzats i atractiva per captar talent i inversions. El soterrament del tren i la reforma del passeig són exemples d’aquesta transformació que permet a la ciutat continuar essent capdavantera. Aquestes obres no només tenen un impacte urbanístic, sinó que també reforcen la imatge d’Igualada com a ciutat innovadora i preparada per al futur.
