Retrat
«Porto moltes generacions al meu darrere, i ho he de fer molt bé»
Al capdavant del celler de Can Macià, a Òdena, ha internacionalitzat el projecte familiar i defensa uns caves que combinen tradició, qualitat i sostenibilitat
Xavier Ribera
La història de la família Casanovas s’arrela al segle XIII i sempre ha tingut la vinya com a fil conductor. «És una responsabilitat: porto moltes generacions al darrere i ho he de fer molt bé», reconeix la Maria Casanovas, que encapçala avui el celler familiar a Òdena, a la finca de Can Macià. El 1929 ja criaven cava sota terra. La marca ha anat evolucionant, però el vincle amb el territori i amb la vinya no s’ha trencat mai.
Nascuda a Barcelona, la Maria va créixer a cavall entre la ciutat i la vinya. Es va formar en Enginyeria Agrònoma i després va cursar un màster en Viticultura i Enologia. El projecte final de carrera el va dedicar a casa: l’ampliació del celler. «Vaig començar sola al laboratori i a la part d’enologia, érem molt pocs, però va ser la millor escola».
Avui, el celler és una empresa mitjana amb 14 treballadors i una producció anual de mig milió d’ampolles, de les quals un 90% és cava i la resta vi. La internacionalització ha estat decisiva: «Per créixer havíem de mirar fora, no hi havia alternativa». Actualment, exporten un 85% i Corea del Sud és el primer client individual. «El mercat coreà ens ha sorprès: tenen molta cultura gastronòmica i aprecien el cava». Els Estats Units, amb diversos importadors, representen el primer mercat per volum: «És un país complex perquè cada estat té la seva normativa i això multiplica la feina, però és on hi ha més oportunitats».
Un punt d’inflexió va ser el consorci d’exportació del 2002: «Vam començar un consorci amb altres quatre cellers i ens va obrir mercats on sols no hauríem arribat; ens va donar visibilitat i confiança; va ser un abans i un després per nosaltres». El 2021 van estrenar un nou magatzem subterrani per ampliar capacitat de criança.
La filosofia és clara: «qualitat, història i tracte familiar». El Brut Reserva, amb 18 mesos de criança, és el producte més venut. El Gran Reserva, amb més de 30 mesos, és el que ella recomana a qui busca un cava sec i nítid. «El Brut Nature (gran reserva, sense sucres afegits) és potser el cava que millor expressa qui som, reflecteix la vinya tal com és; agrada per la seva autenticitat». Els gustos varien segons el país: «A Alemanya encara hi ha demanda de semisec, però cada vegada més consumidors s’acosten al Brut Nature».
Entre els productes singulars destaca el Cava Noa, fet amb xarel·lo i pinot noir. «Per a nosaltres, el xarel·lo és el que l’albariño és a Galícia: l’essència d’un territori». En aquest cas, la producció és reduïda, el Brut Reserva continua sent la joia del celler.
Els seus caves han estat reconeguts internacionalment. «La nota importa, però el més important és ser-hi, si no ets present, ningú no et tasta; prefereixo un client que torna a comprar que una medalla que queda en un prestatge». Un Brut Reserva va aparèixer al Wall Street Journal com a compra excel·lent qualitat-preu, i també han estat destacats pel New York Times i la guia Parker.
Els reptes són constants: aranzels, guerres, costos energètics i canvi climàtic. Quan en el seu primer mandat, Trump va posar aranzels, van ajustar preus per mantenir el volum. Després, Biden els va retirar, i «ara tornen les incerteses». «Ens hem d’adaptar contínuament: si no, quedes fora». A tot això s’hi afegeix el factor climàtic. «Passem l’any mirant el cel». «El clima ens condiciona més que qualsevol altra cosa. Podem controlar processos, però no podem controlar la pluja ni la calor». L’aposta ecològica ha marcat un abans i un després: «El cava de guarda superior ja només pot ser ecològic; és més costós, però és el futur i ens dona credibilitat».
Tot i que cada vegada menys, el món del vi continua marcat per la presència masculina. «La confiança te l’has de guanyar, ningú no te la regala». Recorda reunions on era l’única dona i la necessitat de demostrar capacitat. «Al principi em van mirar amb recel, per ser dona i jove. Ara això ha canviat, però encara hi ha camí per recórrer».
El sector del cava també lluita contra el llast del passat. «Encara arrosseguem la imatge de xampany barat. Ara estem treballant perquè es valori el cava de qualitat i això ja es comença a notar».
Des d’Òdena, a la finca de Can Macià, la família ha hagut de buscar estratègies pròpies. «Les visites al celler ens serveixen sobretot de màrqueting, però el negoci està a fora. El que ens manté és exportar». La masia continua sent el centre físic i sentimental.
El futur passa per innovar i guanyar eficiència. Volen explorar begudes amb valor afegit i noves opcions dins els límits de la DO: «un vermut», per exemple. També modernitzar processos amb eines com la intel·ligència artificial: «No és per retallar gent, és per treballar millor». «Ens permetrà alliberar temps i ser més eficients».
Sobre el relleu, la Maria és clara: «No imposo res. Prefereixo que fills i nebots triïn el seu camí». Del pare, enginyer químic i comercial nat, en destaca la visió: «Ell sempre pensava a deu anys vista i tenia una gran capacitat d’obrir mercats». Ella aporta estructura i continuïtat: «Som dos caràcters molt diferents, però sempre ens hem complementat molt».
«El Brut Nature és el meu preferit»
Quan li preguntem pels seus gustos més personals, la Maria no dubta: «El Brut Nature és el cava que més m’agrada, i el que millor expressa qui som». També reivindica el xarel·lo com a varietat identitària: «És el nostre albariño». Entre els caves més singulars del celler hi ha el Noa, «que també m’agrada molt», afegeix. L’han batejat amb el nom de la neboda de la Maria; obre la porta a una nova generació i simbolitza la continuïtat d’un projecte familiar de segles.
