Entrevista | Joan Mateu President de la Unió Empresarial de l’Anoia
«El tren d'Igualada a Barcelona encara triga com fa cent anys»
Com descriuria l’estat actual del teixit empresarial de la comarca en un moment de canvis constants?
Vivim un moment de gran complexitat: els conflictes internacionals, el retorn del proteccionisme, la intel·ligència artificial, l’emergència climàtica o la inflació marquen un canvi d’era que també afecta les empreses. Malgrat tot, el teixit empresarial de l’Anoia és sòlid i resilient, no només per la diversitat d’empreses sinó també per la seva capacitat d’adaptació. Som una comarca amb un fort ADN industrial, capaç d’ajustar processos, col·laborar i reinventar-se. La indústria continua sent un motor clau: genera ocupació estable, menys atur i majors salaris que la mitjana, i dona feina a més de 9.800 treballadors directes i gairebé 8.300 d’indirectes. Aquesta realitat ens situa com la 13a comarca catalana amb més pes industrial en el valor afegit brut.
Quins són avui els principals reptes de la indústria i dels serveis a l’Anoia?
El primer repte és la captació i retenció de talent. Hi ha 6.227 persones a l’atur, amb una taxa del 9,93%, i alhora empreses que no troben el personal que necessiten. És un cercle difícil que cal resoldre amb formació adequada i vocacions industrials entre els joves. També hem d’apostar per la formació contínua com a eina de competitivitat i fidelització. A això s’hi afegeixen reptes globals: el cost de l’energia, les tensions en les cadenes de subministrament o la necessitat d’una transformació digital real. I específicament a l’Anoia, cal garantir sòl industrial de gran format per consolidar i fer créixer les empreses. Tot plegat demostra que tenim oportunitats, però també la urgència d’afrontar els desajustos estructurals.
Què reclamen les empreses del territori per poder créixer i ser més competitives?
Les demandes són clares: formació alineada amb les necessitats reals de les empreses, sòl industrial, millors infraestructures i mobilitat eficaç. Ens cal un tren de mercaderies que connecti l’Anoia amb Espanya i Europa, i a curt termini millorar les connexions amb les comarques veïnes i el transport públic. No pot ser que el viatge a Barcelona amb tren trigui el mateix que fa un segle. També reclamem menys càrrega fiscal i més agilitat administrativa: massa sovint fer d’empresari és fer-ho amb pals a les rodes. No demanem privilegis, sinó respecte i que se’ns escolti, perquè som part de la solució i no un problema. Aquesta és una reivindicació de justícia si volem un empresariat fort i una comarca viva.
Quina valoració fa de la col·laboració públic-privada i de les fires com a aparadors ?
La col·laboració públic-privada és essencial i la UEA sempre l’ha defensada. Permet detectar necessitats —ocupació, formació, sòl industrial— i impulsar projectes conjunts que millorin el territori. La cooperació multiplica els resultats i amplia la visió gràcies a l’experiència professional dels diferents actors. També valorem molt positivament la tasca de Fira d’Igualada i la consolidació de FirAnoia. Les fires són un aparador clau i un termòmetre de la situació econòmica: permeten conèixer tendències, empreses i professionals, i generen noves relacions de negoci. Per a les pimes, són una oportunitat única per guanyar visibilitat i nous clients, i FirAnoia n’és un gran exemple. Per això és clau que empreses i institucions segueixin caminant juntes si volem una comarca competitiva.
