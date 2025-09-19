FirAnoia obre portes amb la mirada posada en el futur del territori
La fira multisectorial reuneix 137 expositors i incorpora novetats culturals, familiars i de sostenibilitat al Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font
Igualada viu des d’aquest divendres un dels caps de setmana més intensos de l’any amb l’arrencada de la 72a edició de FirAnoia. El Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font s’han convertit en un gran aparador de comerç, cultura i vida ciutadana que reuneix 137 empreses, comerços, entitats i artesans de la comarca i d’arreu.
L’acte inaugural, celebrat divendres a la tarda, ha comptat amb la participació del president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, l’alcalde, Marc Castells, i el vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas. Després dels parlaments, les autoritats han fet la tradicional passejada pels estands per saludar els expositors.
El president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, ha posat l’accent en els dos conceptes nuclears de FirAnoia: l’essència i el progrés. Ha explicat que la fira es basa en tres eixos vertebradors: “la humilitat d’un equip jove molt propositiu, la col·laboració amb altres entitats del territori, i la sostenibilitat, que en aquesta fira es mostra amb diversos elements reutilitzats, i amb el prototip de nou estand sostenible fet a casa”. Sánchez Enrique també ha expressat l’agraïment de Fira Igualada als expositors, patrocinadors i institucions que fan possible el certamen.
En representació del Consell Comarcal de l’Anoia, el vicepresident Jordi Parcerisas ha explicat que, visitant els municipis de l’Anoia, ha pogut constatar que “allò que els mou és l’activitat econòmica i la generació de riquesa, que fa possible que els joves es puguin quedar a viure al municipi”, i en aquest sentit ha posat en valor l’activitat de FirAnoia i ha expressat el desig que l’Anoia sigui una comarca d’oportunitats.
Finalment, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha agraït la tasca de Fira Igualada i de totes aquelles empreses i comerços “que aixequen la persiana cada dia i que permeten generar creixement i oportunitats”. “Amb FirAnoia comença el curs comercial, i és molt important aquesta col·laboració de les entitats civils, les institucions i la societat per generar oportunitats perquè la gent es pugui guanyar la vida”, ha reblat.
Sota el lema “Terra i Futur”, la fira combina arrels i innovació amb un programa carregat de novetats. L’Espai POPUP acull cada matí i cada tarda startups i projectes emergents: des de la intel·ligència artificial de Gladius IA fins a la moda sostenible de Shakti Studio, passant per jocs de taula, trufes gurmet i estudis de disseny creatiu. També destaca l’Espai Podcast, en col·laboració amb Ràdio Igualada, que converteix el passeig en un estudi de gravació a l’aire lliure amb programes sobre empresa, cultura i actualitat comarcal. A la plaça de Cal Font, l’Espai DJ hi posa la banda sonora amb sessions de vinil i música electrònica.
Els infants tenen enguany un protagonisme especial. La nova MiniFira ofereix tallers creatius —com pintar màscares japoneses o construir frisbees amb cartró— i un aparcament de cotxets, pensat perquè les famílies puguin passejar còmodament. Paral·lelament, l’ExplorAnoia proposa recórrer el recinte buscant quatre segells amagats: qui els aconsegueixi tots s’endurà un petit tresor final.
La sostenibilitat és un altre dels eixos de l’edició. Els nous Estands Anoia, fabricats amb fusta i metall per l’empresa local Brutal Works, volen convertir-se en model per a futures edicions. A més, per primera vegada, la comunicació es fa en format digital per reduir paper i plàstic.
Més enllà del passeig i la plaça, la programació es completa amb l’Espai Automoció, que sortejarà 3.000 euros entre els compradors de vehicle; la Mostra d’Entitats; la tradicional Fira d’Artesania, amb un apartat dedicat als creadors de la comarca; i, de manera excepcional aquest setembre, el Mercat d’Antiguitats, que dissabte omplirà el passeig de col·leccionistes i brocanters.
FirAnoia es podrà visitar fins diumenge en horari de divendres (17–21 h), dissabte (10–14.30 h i 17–21 h) i diumenge (10–14.30 h i 17–20 h).
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç