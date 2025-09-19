FirAnoia
FirAnoia prova el camí cap a una fira més sostenible
La fira estrena prototips d’estands sostenibles, redueix residus i inicia el camí per eliminar els generadors en futures edicions
Aquesta edició de la FirAnoia no serà encara del tot “zero emissions”, però sí que estrena les primeres passes cap a un model més sostenible. Els nous estands Anoia, la reducció de papereria i l’ús de materials reciclables en són el primer tast visible.
El canvi més destacat són els Estands Anoia, dissenyats per Brutal Works i fabricats a Igualada amb fusta i metall reciclable. Amb una estètica d’inspiració nòrdica i pensats per ser reutilitzats, aquests prototips volen substituir progressivament les estructures tradicionals. Els visitants en podran veure un tast al xamfrà del Passeig Verdaguer amb Sant Magí, amb la previsió que se’n despleguin més en pròximes edicions. La seva fabricació local no només minimitza l’impacte ambiental, sinó que també reforça l’objectiu de convertir la fira en un aparador del talent i la indústria del territori.
La sostenibilitat també es reflecteix en la comunicació i la imatge de la fira. El catàleg d’enguany s’ha publicat només en format digital, s’ha reduït la cartelleria i s’han creat banderoles i tòtems reutilitzables. Accions senzilles, però que contribueixen a reduir residus i a donar coherència a la voluntat de canvi. És un model de producció que busca l’equilibri entre la visibilitat de l’esdeveniment i la responsabilitat ambiental, i que permetrà estalviar recursos en futures edicions.
Un altre punt d’atenció és la gestió energètica. Tot i que l’objectiu era eliminar els generadors i connectar-se només a la xarxa municipal, finalment encara caldrà mantenir-ne alguns per motius tècnics. La connexió parcial ja s’ha activat i es completarà a curt termini, convertint-se en un dels reptes principals de cara al futur. L’escenari ideal és que la fira pugui prescindir del tot de grups electrògens i esdevenir un esdeveniment 100% alimentat amb energia neta.
Amb aquestes mesures, FirAnoia 2025 mostra que la sostenibilitat no és només un lema, sinó un procés en marxa. Encara queda camí per recórrer, però les passes d’aquest any són clares: nous formats d’estands, menys residus i un primer pas cap a l’eficiència energètica. Tot plegat apunta a un model que, a mesura que evolucioni, pot convertir la fira multisectorial més gran de la comarca en un referent en com produir esdeveniments adaptats als temps actuals.
