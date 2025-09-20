Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
L'acusada és una dona de 29 anys que ha quedat en llibertat
Una dona de 29 anys va ser detinguda el passat 16 de setembre a Igualada després de ser acusada de realitzar vuit compres fraudulentes per un total de 912 euros a la targeta de crèdit d'una dona que cuidava. La víctima va denunciar l'1 de desembre de 2024 que algú havia fet càrrecs no autoritzats en el seu compte bancari.
Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir els fets i, després de diverses diligències, van descobrir que les transaccions fraudulentes havien estat realitzades des de l'habitatge de la víctima. La dona que feia tasques de la llar a casa de la víctima va ser identificada com la presumpta autora dels càrrecs. Segons les investigacions, aprofitant moments en què la víctima no estava a l'habitatge, la sospitosa va utilitzar la seva targeta de crèdit per fer compres en línia sense el seu coneixement ni consentiment.
La sospitosa va ser detinguda el 16 de setembre de 2025 a Igualada. La dona, de 29 anys, va quedar en llibertat després de declarar davant dels agents. Se li imputen càrrecs de frau i apropiació indeguda.
