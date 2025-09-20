Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Formació

Els docents coneixen l’empresa per orientar els joves a l’Anoia

Els docents coneixen l'empresa per orientar els joves a l'Anoia

Els docents coneixen l'empresa per orientar els joves a l'Anoia / UEA

Redacció

Manresa

Una trentena de docents d’instituts de secundària i formació professional van participar de la sessió «Escola d’Empresa» una jornada que dona cada any el tret de sortida al projecte «Professions de futur» de la Fundació UEA que té per objectiu compartir la realitat empresarial del territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents