Formació
Els docents coneixen l’empresa per orientar els joves a l’Anoia
Redacció
Manresa
Una trentena de docents d’instituts de secundària i formació professional van participar de la sessió «Escola d’Empresa» una jornada que dona cada any el tret de sortida al projecte «Professions de futur» de la Fundació UEA que té per objectiu compartir la realitat empresarial del territori.
