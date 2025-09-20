Ensurt a Santa Margarida de Montbui per un incendi en un pis
Els veïns van alterar després que sortís molt de fum per una finestra
Un incendi en un segon pis del carrer Alcaudete, a Santa Margarida de Montbui, va provocar un ensurt aquest divendres a la nit, però no va causar ferits.
Els fets van passar cap a les 21.24 h, quan diversos veïns van alertar que sortia molt de fum per la finestra de l’habitatge. Fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local.
Segons fonts policials, a l’interior hi havia una persona que dormia s'havia deixat el menjar al foc mentre el fum omplia l’habitatge. Finalment, va poder sortir il·lesa i els Bombers van ventilar l’edifici.
