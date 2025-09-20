Piera dona el tret de sortida al Pieradegusta, un festival de sabors locals
El certamen s’ha inaugurat aquest dissabte al matí i una vintena d'estands omplen el casc antic d’estands gastronòmics, tallers i música amb la mirada posada en el producte de quilòmetre zero i el turisme de proximitat
El Pieradegusta ja està en marxa. El festival gastronòmic de Piera s’ha inaugurat aquest dissabte al matí, a tres quarts de dotze, amb un acte a la sala de plens de l’Ajuntament que ha comptat amb la presència del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia, l’alcaldessa Carme González i els regidors del consistori, així com veïns i representants del teixit local. Després dels parlaments i la signatura al llibre d’honor, les autoritats han recorregut els disset estands de la Rambla Gastronòmica, amb propostes que van des dels préssecs de la Fortesa fins als aperitius catalans de Ca n’Aguilera, a més de vins i caves del municipi, tapes dels bars locals i elaboracions dels restaurants.
La primera tinent d’alcalde i regidora de Fires, Neus Núñez, ha subratllat el caràcter transversal del certamen: “És una cita que hem consolidat amb els anys i que ja és reconeguda a tota la comarca. Ens permet mostrar els nostres productes de quilòmetre zero, però també donar a conèixer Piera més enllà de la gastronomia. Qui ve a tastar vins i caves, també descobreix el nostre patrimoni i el valor del casc antic”.
L’ambient al centre històric ha estat animat des de mig matí, amb veïns i visitants fent ruta pels estands després de passar pel mercat setmanal. Els més petits han pogut gaudir d’un taller de cuina saludable amb l’Astrid de Bona Cuina, i durant tota la jornada hi ha actuacions i espectacles per a tots els públics. Núñez també ha remarcat la singularitat de l’espai: “Ho fem al Nucli Antic, que té un encant especial amb els carrers i les voltes i també s’omple la plaça del Peix, un escenari emblemàtic que volem potenciar”.
La programació continua aquesta tarda amb showcookings —que inclouen la participació de l’actriu Babeth Ripoll—, sessions musicals i, com a novetat d’enguany, el concert a la llum de les espelmes al Teatre Foment (21 h), que estrena el festival “Pedres Sonores”.
Demà diumenge, el Pieradegusta oferirà un esmorzar de forquilla amb productes de pagès, activitats infantils, un maridatge de música i cava i el tradicional vermut-concert itinerant, que posarà el punt final a un cap de setmana intens de gastronomia i proximitat al carrer. L’organització del festival compta amb el suport de Vadefoodies. La regidora Neus Núñez destaca que la preparació comença mesos abans: “Treballem colze a colze perquè tot surti bé, i això ens dona la tranquil·litat que el Pieradegusta es consolida any rere any com un esdeveniment de referència”.
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Cinc restaurants de la Cerdanya per tastar la millor cuina tradicional