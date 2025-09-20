Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vilanova del Camí homenatja les entitats locals pels seus aniversaris rodons

Redacció

Manresa

Sis entitats de Vilanova del Camí han estat homenatjades a la festa major del municipi pels seus aniversaris rodons, que van dels 10 als 60 anys de trajectòria. L’Ajuntament ha reconegut la tasca esportiva, cultural, educativa i tradicional d’aquestes entitats, que són clau en la cohesió i la vida social del municipi. L’agenda institucional de festa major es va obrir aquest dijous amb la tradicional proclamació de Pubilles i Hereus.

