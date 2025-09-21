Dia Mundial de l'Alzheimer
Més d’un miler de persones acomiaden l’Alzheimer Race a Igualada
La desena i última edició coincideix amb el Dia Mundial de l’Alzheimer i es celebra sense incidents malgrat l’amenaça de pluja
Més d’un miler de persones, vestides amb les samarretes llampants que han caracteritzat la cursa, esperaven aquest diumenge a la línia de sortida sota l’arc de la plaça de la Masuca. Famílies senceres, grups d’amics i corredors habituals estaven a punt per córrer o caminar amb un mateix objectiu: acomiadar l’Alzheimer Race. En el Dia Mundial de l’Alzheimer, Igualada s’ha bolcat en el comiat d’una cita que durant deu anys ha unit esport, solidaritat i consciència col·lectiva.
Tot i l’amenaça de pluja, la jornada s’ha desenvolupat amb normalitat i ha permès celebrar tant la cursa com la caminada sense incidències. La valoració de l’organització era de satisfacció absoluta. Menchu Vélez Arroyo, treballadora social i secretària de l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA), subratllava la resposta de la ciutat: “Hem superat el miler d’inscripcions i encara hi ha hagut gent que s’ha sumat a última hora. Estem molt contents amb la resposta”.
Cinc quilòmetres pels carrers d’Igualada han dibuixat una autèntica marea de color i complicitats. En categoria masculina, la victòria ha estat per Víctor Montaner Novellón (15:00), seguit de David Busquets Castells (15:07) i Martí Castellano Vélez (15:11). En dones, s’ha imposat Francina González Roca (17:21), per davant d’Elena Barlabe Bernado (18:44) i Mònica Verdes (18:47).
Un comiat amb continuïtat
Entre els participants, molts reconeixien l’emoció de viure aquest últim cop. Una corredora explicava que l’Alzheimer Race havia estat sempre una cita marcada al calendari, i afegia: “Fer-la plegats una última vegada és molt especial”.
Vélez insistia també en el component emocional que ha tingut la cursa per moltes famílies: “Hi ha famílies que es retroben per Nadal i per l’Alzheimer Race. Aquest dia ha servit per fer xarxa i per visibilitzar la malaltia. Tothom coneix algú amb Alzheimer”.
El final de la cursa, però, no significa el final del compromís. Després de deu anys d’èxit, l’organització ha decidit posar-hi punt final en un moment àlgid, quan la prova encara gaudia de bona salut, com a manera també de donar una sortida digna als voluntaris, patrocinadors i col·laboradors que l’han fet possible.
A partir d’ara, l’AFADA continuarà activa amb noves propostes per recaptar fons i mantenir la sensibilització al voltant de les demències. L’entitat destinarà esforços a serveis d’atenció directa, grups de suport psicològic i activitats culturals i comunitàries que permetin seguir visibilitzant la malaltia i acompanyant les famílies afectades.
El llegat de l’Alzheimer Race queda clar: Igualada ha corregut deu anys per la memòria, i aquest comiat ho ha confirmat amb més força que mai.
