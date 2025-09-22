El PSC obre de nou l'oficina parlamentària a l'Anoia
Els socialistes creen un espai per apropar els polítics i la ciutadania
E. B.
El PSC Anoia ha posat de nou en marxa l’Oficina Parlamentària de la comarca, un espai de proximitat destinat a recollir i representar les necessitats dels veïns de la comarca al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Es tracta d’un servei que el PSC va posar en marxa a inicis d’aquest 2025 per poder atendre personalment totes les peticions de la ciutadania a les administracions superiors.
La ciutadania pot demanar cita prèvia si vol contactar amb el PSC trucant al 93 803 56 62, en horari de dilluns a divendres de 10 h a 15 h. Un cop feta la reserva horària, el veí que s'hagi adreçat al partit podrà parar amb el diputat al Congrés, l'odenenc Oriol Almirón, o amb el diputat al Parlament de Catalunya, l'igualadí Jordi Riba.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és escoltar de primera mà les demandes de la ciutadania i oferir el suport necessari a través de la representació parlamentària que té el PSC a la comarca.
El PSC vol que l’Oficina Parlamentària sigui un instrument de participació i de proximitat amb els ciutadans.