Troben un cos que podria ser del pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona
L'Ajuntament anoienc ha decretat dos dies de dol per la mort de l'infant que estava escolaritzat al centre El Turó de la localitat
ACN
Els Bombers han localitzat aquest dilluns al migdia un cadàver que seria el de l'home desaparegut ahir juntament amb el seu fill en ser arrossegats per una riuada a Sant Quintí de Mediona. Tots dos viatjaven dins d'un vehicle quan una llengua d'aigua de la riera de Mediona se'ls va endur. Fins ara, l'únic que ha transcendit de la seva identitat és que el menor, de 10 anys, era de Masquefa (Anoia), localitat que ha decretat tres dies de dol.
La riera de Mediona, com se la coneix, és un afluent que normalment té molt poca capacitat de trasport d'aigua. Molts trams, de manera habitual, estan secs. Aquest diumenge a la tarda, en el moment que el vehicle sinistrat va decidir creuar la riera, aquesta havia augmentat de manera molt exagerada i, de cop, l'aigua, que havia tingut un increment d'uns 3 metres, va arribar al cotxe i se'lsva endur per davant. La riera, que desemboca al riu Anoia, va passar de baixar pràcticament sec o tenir una capacitat de 58,98 m3/s. A la zona es va enregistrar 130 l/m2 d'aigua de pluja. A Montserrat, també durant la tarda de diumenge, la precipitació va ser de 125 l/m2. Veïns de la zona explicaven que tot i que se sap que quan plou la riera puja de nivell, no recordaven imatges com les de diumenge.
En un comunicat, el consistori de Masquefa ha expressat el seu condol a la família el matí de dilluns, abans que s'hagués trobat el cos que tot indica que és el del pare del menor. L'Ajuntament assegura que s'ha compartit la notícia a la comunitat educativa del centre on estudiava el menor, l'escola el Turó, seguint el protocol establert pel Departament d'Educació. L'Ajuntament demana el "màxim respecte" per la família i els companys del jove.
A les 18.32 hores d'ahir, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís des de Sant Quintí de Mediona d’un cotxe arrossegat pel riu amb dues persones al seu interior. Es va contrastar la informació amb diversos testimonis i, en considerar-la versemblant, l’helicòpter del SEM va sobrevolar la zona en direcció sud.
Segons els testimonis, el vehicle volia passar per un tram de risc i el van advertir que no ho fes. Finalment, però, hauria volgut creuar, i una llengua d'aigua sobtada se'l va endur riu avall. L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a arribar a una alçada de tres metres. La riera anava molt carregada d'aigua, però també de tot l'herbassar, canyís, arbres i terrres, que es va endur pel camí. Veïns explicaven ahir que abans, la riera estava més neta, tenia molta més amplada sense vegetació, però, actualment, l'amplada no supera els cinc metres.
A les 19.17 hores, l’helicòpter va albirar un cotxe a un quilòmetre del punt d’avís. Poc després va aparèixer el cos del nen, d'entre 11 i 12 anys. El que seria el cadàver del seu pare, no ha estat trobat fins avui. Cal esperar a la identificació oficial.
