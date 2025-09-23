Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut a Igualada per robar a l’interior d'una quinzena de vehicles mentre els propietaris eren al gimnàs

L’arrestat actuava majoritàriament en horari de tarda

Un mosso investiga un robatori en un vehicle amb el vidre trencat

Un mosso investiga un robatori en un vehicle amb el vidre trencat / Mossos d'Esquadra

Redacció

Igualada

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Igualada un home com a presumpte autor de fins a 15 robatoris a l’interior de vehicles. L’individu actuava majoritàriament en horari de tarda i aprofitava que els propietaris havien deixat el cotxe estacionat mentre feien esport en un gimnàs de la ciutat.

El modus operandi consistia a trencar una de les finestres dels vehicles per sostreure’n objectes de valor, principalment bosses de mà.

