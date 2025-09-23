Detingut a Igualada per robar a l’interior d'una quinzena de vehicles mentre els propietaris eren al gimnàs
L’arrestat actuava majoritàriament en horari de tarda
Redacció
Igualada
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Igualada un home com a presumpte autor de fins a 15 robatoris a l’interior de vehicles. L’individu actuava majoritàriament en horari de tarda i aprofitava que els propietaris havien deixat el cotxe estacionat mentre feien esport en un gimnàs de la ciutat.
El modus operandi consistia a trencar una de les finestres dels vehicles per sostreure’n objectes de valor, principalment bosses de mà.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona