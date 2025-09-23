El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: "És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple"
El comandant d'Ibèria subratlla que "cal buscar l'equilibri entre la seguretat, que està per sobre de tot, i fer un vol econòmic"
Lola Gutiérrez
El món dels avions i les aerolínies sempre desperta molt interès. Especialment, aquells aspectes més desconeguts per als usuaris d'aquest mitjà de transport. Ramon Vallès, el pilot anoienc d'Ibèria amb més de 26 anys d'experiència, ha passat pel pòdcast 'Mami Qué Dices?' per a revelar alguns dels secrets que mai t'han explicat sobre volar.
L'ús del combustible és una cosa que intriga a molts passatgers. És possible que l'avió es quedi sense combustible si el vol es complica? El dipòsit està completament ple? "La gestió del combustible és un tema molt important", introdueix Vallès. "Primer, perquè és una de les factures més grans que paga la companyia aèria", afegeix. En un vol de Barcelona a Santiago de Xile, per exemple, es gasten uns 90 o 100.000 litres de querosè, explica.
Els avions han de portar més combustible del que deurien? "Com a mínim el que deuries, l'imprescindible és el que marca la llei. En condicions normals tu has de volar de la sortida al destí. En el destí realitzar la teva aproximació. Si per qualsevol circumstància no aconsegueixes aterrar i consideres que no val la pena tornar a intentar-ho en aquest aeroport has de tenir combustible per a volar a un aeroport alternatiu. Quan arribes a l'alternatiu has de tenir combustible per estar mitja hora volant sobre l'alternatiu per a acabar aterrant en ell. Això és l'estrictament legal", revela Vallès, també conegut com 'el pilot d'Instagram' per la seva popularitat en xarxes.
Els desviaments en ruta
La veritat és que les companyies també han de tenir previst combustible per a realitzar desviaments. "Quan jo preparo un vol abans de la sortida una de les coses que em donen és l'informe meteorològic de tota la ruta. Quan fas un vol tan llarg en la zona intertropical tenim el que es diu el front intertropical que a vegades està molt actiu i aquí pot haver-hi formacions de núvols importants. A vegades, si aquests núvols te'ls trobes en la ruta tu has de desviar-te. Qualsevol desviament, especialment si és important, requereix més combustible. De fet, moltes vegades la pròpia companyia aèria quan et presenta el pla de vol ja t'han afegit una quantitat de combustible extra en concepte de desviaments en ruta", explica el veí d'Igualada.
L'avió està limitat per un pes
Això sí, els avions gairebé mai porten el dipòsit ple si no és estrictament necessari. "Si carrego més combustible capritxosament, l'avió pesa més i, per tant, consumeix més. Cal buscar l'equilibri entre la seguretat, que està per sobre de tot, i fer un vol econòmic", subratlla.
"En l'avió és molt improbable que surtis amb el dipòsit ple perquè el combustible és pes i l'avió segons el fabricant té limitacions de pes. Per tant, la suma del propi avió, dels passatgers i les seves maletes, la càrrega que puguis portar d'altres característiques i el combustible que carregaràs en l'avió tot això suma pes i l'avió està limitat per un pes a l'enlairament i per un pes a l'aterratge", conclou Vallès.
