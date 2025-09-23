Lleure
La Pobla de Claramunt ofereix una vintena de cursos i tallers en la nova programació d’activitats
Redacció
Manresa
La Pobla de Claramunt ha obert les inscripcions per a la vintena de cursos i tallers que conformen la nova programació de l’Ateneu Gumersind Bisbal. Les inscripcions, que s’allargaran fins al 26 de setembre, es poden fer de forma presencial, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 9 a 14 h de dilluns a divendres, o bé en línia (activitats.lapobladeclaramunt.cat). En la programació d’enguany, que és continuista respecte a l’oferta del curs anterior donada la bona acceptació de les propostes, s’inclou prop d’una vintena de cursos i tallers, amb temàtiques variades: lingüístiques, artístiques i de manualitats, de salut i benestar, i d’informàtica.
