La riera mortal de Mediona: "Va arribar una gran onada sense avisar"
A Sant Quintí de Mediona no hi ha constància d'una riuada tan greu com la que ha posat fi a la vida d'un pare i el seu fill
Germán González
A Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), on les pluges solen ser escasses, la tarda de diumenge es va transformar en tragèdia. El que normalment és una riera gairebé seca es va convertir en un torrent imparable que va arrasar amb tot al seu pas, segant la vida d’un pare i el seu fill, de Masquefa, que viatjaven en un vehicle arrossegat per la crescuda.
El succés ha colpit el poble. Pare i fill creuaven amb cotxe el pont que condueix a la urbanització de Monterrey quan una onada de tres metres els va sorprendre: el vehicle va ser engolit i arrossegat més de dos quilòmetres riu avall, fins a la zona dels Deus. El cos del nen va aparèixer diumenge a Sant Pere de Riudebitlles, a sis quilòmetres, mentre que el del pare va ser localitzat dilluns, a tot just 800 metres del cotxe.
La magnitud de l’episodi sorprèn fins i tot els tècnics. El responsable d’intervenció dels Bombers, Albert Castellet, recordava que la riera sol portar només un o tres centímetres d’aigua quan plou. Diumenge, en canvi, va arribar als tres metres: “Baixava amb una força impressionant, passaven uns 77 metres cúbics per segon”.
I el més desconcertant és que a Sant Quintí amb prou feines es van recollir uns 40 litres per metre quadrat. Però, pocs quilòmetres més amunt, a Mediona, el pluviòmetre marcava 118 litres. Aquesta diferència va ser suficient per eixamplar en pocs minuts un llit que semblava inofensiu i que, desbocat, va arrossegar pedres, canyes i vegetació fins a transformar-se en un riu furiós.
No era la primera vegada que l’aigua mostrava la seva cara més devastadora. Els veïns recorden episodis semblants el 1994 i el 2010 i, més enrere en el temps, una riuada que fins i tot es va endur una fàbrica pròxima. El Congost de Mediona, un pas de parets verticals que comunica l’Anoia i el Penedès, té la peculiaritat d’acumular l’aigua al seu fons quan plou amb intensitat.
Impossible de preveure
L’alcalde de Sant Quintí, Bernat Catasús, coneix bé aquesta dinàmica. Explica que “no és excepcional” que en moments de fortes precipitacions l’aigua sobrepassi el pont que porta a la urbanització, just on van ser sorpreses les dues víctimes. Però admet: “El que mai havia passat és que s’endugués un cotxe. No tenim constància que hagués passat abans res de tanta gravetat”.
Els Bombers insisteixen que la riuada era pràcticament impossible de preveure. A diferència d’altres ocasions, les previsions no parlaven de precipitacions tan localitzades. Amb els avisos del Meteocat i Protecció Civil, l’Ajuntament va activar el pla Inuncat en fase d’alerta i es van prendre mesures per alertar la població, però res no va poder evitar l’envestida de l’aigua.
Els veïns de la zona estan acostumats a improvisar solucions davant la força de la riera: col·loquen petits ponts de fusta lligats amb cadenes perquè no se’ls endugui el corrent. Però aquesta vegada no hi va haver remei. La gran onada va arribar sense avisar, i Mediona va pagar el preu més alt: dues vides segades en qüestió de segons.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa