Igualada pren mesures per combatre la marginació per qüestió d'edat
El departament d'Acció Social obre una campanya amb un còmic, uns tallers formatius i un concurs destinats a lluitar contra l'edatisme
Un còmic per conscienciar sobre l’edatisme, tallers i un concurs amb la mateixa finalitat formaran part d'una acció de l'Ajuntament d'Igualada per combatre l'edatisme. La regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, ha explicat que “l’edat no pot ser mai un límit per viure amb dignitat i plenitud" i ha afegit que "amb aquestes accions volem trencar prejudicis i fomentar una nova mirada envers l’envelliment, basada en el respecte i el reconeixement”. La campanya la munta el departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, en el marc del projecte transformador “Generacions diverses: cap a la igualtat d’oportunitats” impulsat per la Diputació de Barcelona.
Les iniciatives de l'Ajuntament d’Igualada combinen sensibilització, formació i participació ciutadana. Una de les principals accions és l’edició del fulletó “L’Edatisme, trenca el prejudici, construeix respecte”, que arribarà a totes les llars de la ciutat. Mitjançant vinyetes i reflexions, aquest material busca posar llum sobre actituds quotidianes que, sovint de manera inconscient, menystenen les persones grans. Amb un disseny proper i pedagògic es vol promoure un canvi de mirada col·lectiu cap a l’envelliment.
Paral·lelament, també es duran a terme sessions formatives de sensibilització. Una d’elles estarà adreçada als professionals municipals que treballen en l’atenció al públic i una altra s’obrirà a tota la ciutadania. Ambdues tenen com a finalitat conscienciar sobre com es manifesta la discriminació per edat en els espais quotidians —ja siguin serveis municipals, entitats socials, l’àmbit privat o fins i tot les xarxes socials— i aportar eines per revertir-la.
Un altre dels projectes destacats és la creació del Premi literari d’Acció Social “Grans x moments, Moments x grans”, que neix amb vocació de continuïtat i voluntat de fomentar l’intercanvi entre generacions. El certamen es dividirà en dues modalitats: una per a joves d’entre 14 i 18 anys i una altra per a persones majors de 65 anys. En aquesta primera edició, la temàtica girarà al voltant de l’edatisme, i es vol aconseguir que tant joves com grans expressin, des de la creativitat i l’experiència, visions que ajudin a trencar estereotips i a posar en valor el paper actiu de les persones grans.
