L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Maria Gili Vidal

Marc Castells felicita la centenària Maria Gili Vidal

Marc Castells felicita la centenària Maria Gili Vidal / Ajuntament d'Igualada

Redacció

Manresa

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, van traslladar la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària Maria Gili i Vidal, veïna d’Igualada.

