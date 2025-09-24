Reconeixement
L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Maria Gili Vidal
Redacció
Manresa
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, van traslladar la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària Maria Gili i Vidal, veïna d’Igualada.
