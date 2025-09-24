La marca Igualadina Aldo Martins celebra els 50 anys amb una exposició
La Sala acull l'exposició de l'empresa, que vol ser una mirada al passat i una celebració del present
La Sala, espai municipal, acull l'exposició "1976-2026, Aldo Martins, 50 anys d'ofici", un recorregut de peces singulars que "al llarg de dues dècades han imprès identitat, discurs i innovació en la moda femenina contemporània". És una carta de presentació i una explicació al recorregut de 50 anys de la marca igualadina. La mostra s'inaugurarà el dijous 2 d'octubre a les 19 h i es podrà veure fins al diumenge 16 de novembre. L’exposició recull aquestes peces de passarel·la davant la impossibilitat de reunir les més de 200 peces de cada col·lecció al llarg de cinquanta anys, i permetrà "retratar l'univers de jacquards i treball de punt que defineix la marca".
Aldo Martins va ser fundada a Sant Martí de Tous per Martí Bisbal i des de la dècada dels 90 té la seva seu a la capital anoienca. A partir del trasllat, la firma de moda va iniciar la seva obertura a mercats internacionals: primer a França, on dos anys més tard de la seva implantació, amb Núria Bisbal ja com a directora creativa, la marca participava per primera vegada a la plataforma Who's Next. Més tard la firma s'obria camí al Regne Unit i altres mercats europeus, com l'alemany. Va ser a partir de la primera dècada del nou mil·lenni que la seva expansió es va estendre pel Japó, Mèxic i els Estats Units, on va participar el 2010 a la Coterie NY (Nova York), esdeveniment global líder en moda d'alta gamma contemporània. L'any següent l'empresa participava a la 080 Barcelona Fashion. Fins avui, Aldo Martins s'ha estès també per Sud-àfrica i el Canadà, alhora que consolida el relleu generacional de la marca familiar, amb Eduard Bisbal com a responsable del departament de producció i Martí Bisbal fill, CEO d'Aldo Martins. La firma continua imprimint la seva identitat en cada un dels dissenys amb el jacquard de colors com a identitat de marca, un nou "estil bohemi en peces que aporten frescor, alegria i espontaneïtat a l’armari femení".
La firma va ser guardonada amb el Premi de Disseny en Moda Gaspar Camps Ciutat d'Igualada 2024, en el marc de la gala dels darrers Premis Ciutat d'Igualada, en la qual el jurat, format per Raquel Camacho, Olga Dubovik, David Obiols, Xavier Vives, Aura Olivan, Carme Riera i Jep Rabell –secretari amb veu i sense vot- va declarar atorgar-li el reconeixement per “la seva trajectòria i per la nova forma d’entendre la moda femenina, teixint punt des del 1975, amb tècniques manuals tradicionals i els avenços tecnològics que milloren els processos de disseny, confecció i producció, sota el concepte deLuxury Knitwear”.
Proper certamen dels Premis Ciutat d’Igualada
La XXX edició dels Premis Ciutat d'Igualada va tancar el termini per a l'entrega de projectes, treballs i candidatures el passat diumenge 21 de setembre. La gala del certamen se celebrarà el pròxim 16 de novembre, a les 11.30 h, al Teatre Municipal l'Ateneu.
