Transició ecològica
Igualada fa els deures i s’estalvia la Zona de Baixes Emissions
Els informes de la Generalitat confirmen que tots els indicadors de contaminació es mantenen dins dels límits europeus i la ciutat en queda exempta a partir del 2026
La ciutat d’Igualada no haurà d’habilitar una Zona de Baixes Emissions (ZBE) l’any vinent. Així ho ha confirmat la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, després d’analitzar les dades de qualitat de l’aire registrades en el període 2020-2024.
Segons l’Informe de la qualitat de l’aire a Catalunya 2024, publicat el mes de juny, tots els indicadors de la capital de l’Anoia es troben dins dels límits establerts per la Unió Europea. Destaca especialment la reducció progressiva de les partícules en suspensió, un dels principals contaminants atmosfèrics.
Al juliol, la Generalitat va actualitzar la relació de municipis de més de 20.000 habitants obligats a desplegar una ZBE, i Igualada ja no hi constava. Ara, amb la comunicació oficial a l’Ajuntament, es confirma que la ciutat en queda exempta. Només els municipis amb superacions dels valors límit de contaminants en els últims cinc anys hauran d’aplicar restriccions de circulació.
L’alcalde, Marc Castells, ha celebrat la decisió i l’ha vinculat a les polítiques locals de verd urbà i renaturalització: “És una transformació que fa la ciutat més sostenible i amable, i que millora la qualitat de l’aire, tal com avalen els informes de la Generalitat”.
El Govern revisarà el pla de les ZBE el 2026
La resolució que beneficia Igualada arriba en un moment en què la Generalitat ja ha anunciat que revisarà el pla de les ZBE a principis del 2026. Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el procés es farà en col·laboració amb els ajuntaments i els sectors econòmic i social, i permetrà avaluar l’eficàcia de les mesures vigents i adaptar-les fins al 2030.
Paneque també ha avançat que el Govern desplega una plataforma tecnològica per gestionar les ZBE en l'àmbit nacional: d’una banda, amb el control centralitzat dels accessos, càmeres i infraccions, i de l’altra, amb un registre de vehicles i exempcions per facilitar els tràmits. A més, està previst que el 2026 es convoquin subvencions per a càmeres, senyals i reurbanitzacions, amb l’objectiu d’ajudar els municipis que sí que han de desplegar les restriccions.
En aquest escenari, Igualada es veu alliberada d’una inversió i una gestió que hauran d’assumir altres ciutats de dimensió similar, gràcies a la bona qualitat de l’aire acreditada en els darrers anys.
