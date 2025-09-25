L'increment del rebut de les escombraries indigna els botiguers d'Igualada
Els comerciants igualadins han convocat una conventració de protesta el dilluns a les 9 del matí davant de l'Ajuntament
El rebut de les escombraries als comerços d’Igualada ha revoltat els botiguers. Aquestes darreres setmanes, l’Ajuntament d’Igualada ha enviat les notificacions de cobrament i en alguns casos hi ha hagut sorpreses majúscules. La indignació dels botiguers s'ha traduït en una convocatòria de concentració dels comerciants igualadins a la plaça de l’Ajuntament el dilluns vinent i un anunci de presència al ple de l’endemà, dimarts, que és la sessió ordinària del mes de setembre. Els canvis afectarien, segons dades del grup de queixes, a unes 730 botigues.
Jordi Doncel, un dels convocants de la concentració, ha explicat que el rebut ha causat molta sorpresa en el seu sector. Entén que hi hagi d’haver un increment de l’import anual del rebut, però creu que si el cost que s’ha d’imputar al contribuent és molt important, aquest no es pot fer de cop, «hi hauria d’haver un increment progressiu en diferents anys». De totes maneres, el que creu que ha fet variar de manera important aquest rebut és el fet que ara s’hagi optat per aplicar-lo segons els metres quadrats de l’establiment. «Jo buido dues papereres a la setmana i no genero més brossa, i passo de pagar 230 euros l’any passat als 684 de la factura d’ara», però, afegeix, que «el meu no és el cas més greu, hi ha qui ha tingut increments de fins a 3.000 euros».
Davant la situació, que ha alarmat els botiguers, els comerciants s’han reunit i han decidit les dues accions, la concentració de dilluns i l’assistència al ple de dimarts. Doncel ha explicat que el govern local, a través del regidor Jordi Marcè, ha intentat dialogar amb ell, però en aquests moments no hi ha hagut diàleg. S’ha mostrat sorprès que aquest canvi tan significatiu en el rebut de les escombraries, tot i que hagi seguit el procediment administratiu adequat se’ls hagi comentat. Assegura que ni l’Ajuntament, ni cap entitat que agrupa empresaris i comerciants els ho ha explicat.
En el cap de Doncel, ara per ara, hi ha la voluntat que dilluns s’ompli la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí per fer pública la queixa. Que s’ompli per sentir la força del sector. Assegura que ha parlat amb molts dels botiguers d’Igualada els darrers dies i que «hi ha molt malestar». I espera que aquesta mobilització que ha sorgit de manera espontània, sense representants d’entitats, sigui un punt de partida per reconduir el rebut. Doncel està d’acord amb fer canvis per millorar la recollida selectiva de la brossa, per complir el que estableix la normativa catalana i europea, però no amb les notificacions del 2025. n
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys