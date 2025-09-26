La conseller Alicia Romero destaca la formació com un dels pilars del creixement empresarial després de visitar l'Anoia
La titular d'Economia de la Generalitat ha participat al programa Actius a S'Agaró on s'ha referit al que va sentir dels empresaris anoiencs
Sabina Feijóo Macedo | Enric Badia
Les empreses de l'Anoia necessiten incorporar persones amb un perfil de formació professional. Aquesta és la petició que des de diferents àmbits i empreses va poder escoltar la consellera a la comarca de l'Anoia, que va visitar dijous. Es va reunir amb diferents empreses i col·lectius, que li van fer arribar aquesta demanda, i ahir, a les Jornades Econòmiques de S'Agaró, Romero va recordar la petició i se la va fer seva. I com va dir als empresaris, el govern de la Generalitat vol donar aquest impuls.
La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha anunciat avui que la Generalitat tancarà l'exercici 2025 amb un increment rellevant de la inversió respecte als pressupostos dels últims anys. “L’any 2025 augmentarem la inversió de la Generalitat fins als 3.000 milions d’euros, i el nostre objectiu és que continuï creixent els pròxims anys”, ha afirmat durant la cloenda de les Jornades Empresarials de S'Agaró.
Romero ha explicat que els pressupostos de la Generalitat s’han incrementat un 60% en els últims cinc anys, principalment en capítols de despesa corrent, i que ha arribat el moment de destinar “molts més recursos” a la inversió, “perquè millorar la productivitat significa, entre altres coses, invertir”. Segons la consellera, això demana impulsar infraestructures com ports i aeroports, “però també en l’àmbit del coneixement”. “Hem fet molta recerca bàsica, però hem de ser capaços d’aconseguir que aquest coneixement es transfereixi a l’economia perquè sigui més innovadora i competitiva”, ha afegit.
Quatre eixos estratègics
Així, la injecció econòmica s’estructurarà en quatre eixos d’actuació. El primer serà prioritzar la inversió en infraestructures estratègiques —aeroports, ports i xarxes de transport—, clau per millorar la competitivitat. El segon eix serà l’impuls a la innovació i al desenvolupament tecnològic, amb l’objectiu de traslladar el coneixement generat a les universitats i centres de recerca al teixit productiu.
El talent, ha dit, serà el tercer eix. “És imprescindible impulsar el capital humà, tant en la formació universitària com en la formació professional, per donar resposta a la manca de perfils tècnics que reclamen les empreses”, ha assegurat.
I tenint en compte que l’ecosistema empresarial català és un “mar de pimes” i micropimes, “que aglutinen el 70% del teixit”, el quart focus se centrarà a augmentar la dimensió empresarial de les empreses, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF) mitjançant instruments de finançament i fons de capital destinats a enfortir la dimensió d’aquestes empreses.
L’economia catalana creix, però el PIB per càpita continua estancat
La consellera ha aprofitat la presència de més de 150 empresaris i personalitats destacades, reunits en el marc d e les Jornades Empresarials de S’Agaró organitzades per EL PERIÓDICO, Diari de Girona, activos i Prensa Ibérica, per anunciar la inversió. I ho ha fet en un context en què “si bé l’economia catalana creix a bon ritme, el PIB per càpita està estancat”.
Això es deu a una baixa productivitat. “Les pimes i micropimes són més vulnerables davant crisis internacionals i necessiten guanyar musculatura per competir en un mercat globalitzat. Necessitem empreses més sòlides, capaces d’innovar, invertir i resistir els cicles econòmics”, ha afirmat.
Així, la inversió milionària formaria part de l’estratègia del Govern per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya dins de l’Estat espanyol i situar-la a la primera línia europea. A més, ha subratllat la necessitat de mantenir la col·laboració publicoprivada com a condició imprescindible per accelerar la transformació del model productiu.
Visita a Calaf
En la visita de dijous a l'Ajuntament de Calaf, l'alcaldessa Montserrat Mases, li va demanar que intercedís perquè pagaments de l'Estat o de la Generalitat s'accelerin, amb la qual cosa s'evitarien tensions en ajuntaments com el de Calaf que estan sota tutela del ministeri d'Hisenda.
Mases va concretar els problemes en el Programa DUS 5000 (l’alcaldessa diu que té pendent de cobrament l’abonament dels 271.908,39 euros que el Ministerio para la Transición Ecológica. Calaf necessita l'ingrés d'aquests diners abans d'acabar el 2025. Al mateix temps, Calaf reclama 27.000 euros més d’interesso derivats del retard.
També reclama diners que haurien d'haver rebut del Fons Next Generation per a la residència: s’ ha sol·licitat poder rebre almenys el 50% de l’import pendent abans de finalitzar les obres, i la resta un cop justificades, per tal d’evitar tensions financeres en un consistori que ja es troba amb tutela econòmica.
I també uns diners compromesos per a la rehabilitació energètica al Poliesportiu Municipal. Mases va explicar que l’Ajuntament té en marxa aquest projecte, valorat en 1 milió d’euros, del qual 775.000 han estat subvencionats pel programa ICAEN PREE5000. La resta, uns 200.000 euros, s’assumiran amb un crèdit. En aquest sentit, l'alcaldessa li va remarcar a Romero que són diners fonamentals per a la viabilitat econòmica d'aquest nou projecte.
