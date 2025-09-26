Els Pastorets de Calaf faran gran el seu centenari amb una quinzena d'actes commemoratius
Es faran dues funcions especials amb actors històrics i projeccions, la presentació d'un llibre que recull la seva història, concerts i una exposició
El director, Eloi Fonoll, celebra que els pastorets arriben al centenari «amb una salut de ferro», amb rècord de participants (tant a l'escenari com entre bambolines) i d'espectadors
Els Pastorets de Calaf enguany estan de festa, i no per una raó qualsevol: les arrelades representacions nadalenques que omplen de joia any rere any el Casal del municipi anoienc compleixen 100 anys. A fi de commemorar aquesta gran fita, s'han programat una quinzena d'actes que faran valdre la seva història i aquelles persones que s'han ocupat de mantenir vius els Pastorets. L'acte central serà l'espectacle inaugural, que serà un homenatge a tots aquells que al llarg d'aquests 100 anys els han fet possible. També hi destaquen la presentació d'un llibre que recull la seva història amb unes 600 fotografies, dues funcions especials amb actors històrics i projeccions, concerts, exposicions.
Un emotiu muntatge, com ha detallat el coordinador i director de l'espectacle inaugural, Eloi Hernàndez, donarà tret de sortida als actes commemoratius del centenari el 25 d'octubre. Com ha afegit el també alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, hi participaran actors històrics i actuals dels Pastorets de Calaf, com també exdirectors, hi haurà música en directe per recordar els vells temps, escenes teatralitzades i una mostra de la cultura popular calafina. La seva intenció és que l'espectacle "toqui la fibra de tothom que sent aquest sentiment i estima cap a una tradició tan arrelada".
L'acompanyament musical anirà a càrrec de la Cobla de Bellpuig, la formació que actuava durant les funcions quan l'espectacle tenia música en directe. A més, s'estrenarà un himne específic que s'ha creat amb motiu del centenari que serà interpretat, entre altres persones, pel músic Daniel Anglès.
Un llibre amb 600 fotografies del 1925 al 2025
Un altre dels plats forts de la commemoració serà la presentació d'un llibre que oferirà un recorregut pels 100 anys d'història. A partir d'un recull de 600 fotografies, l'obra del calafí Josep Maria Solà estructura la trajectòria dels Pastorets en tres períodes: el primer, que va del 1925 al 1972; el segon, que va del 1976 fins a l'any 2000; i el tercer, que va de l'any 2001 al 2025. La presentació oficial del llibre es farà el diumenge 23 de novembre i es podrà adquirir durant l'acte o bé abans de les representacions.
Dues funcions amb convidats especials i projeccions
Com a novetat, aquest any es faran dues funcions especials dels Pastorets que se sumaran a les representacions habituals de cada any. Aquestes funcions comptaran amb la participació d'actors històrics i altres sorpreses. Sota la direcció d'Albert Latorre, tindran un format singular que combinarà escenes clàssiques amb projeccions audiovisuals. "M'agrada anomenar-los els Pastorets de l'homenatge", ha subratllat Latorre. El públic podrà veure vídeos breus en què antics protagonistes comparteixen records i expliquen moments i vivències relacionats amb la història dels Pastorets. Les funcions especials seran els dies 3 i 18 de gener de 2026.
Altres activitats que s'organitzaran amb motiu del centenari són, entre d'altres, una exposició fotogràfica amb imatges històriques dels Pastorets de gran format; una caminada i cursa popular solidària; un concert de tribut als Pastorets per part de l'alumnat de l'Escola Alta Segarra; i la inauguració d'un nou espai expositiu al Casal de Calaf. Es tracta d'un espai expositiu permanent que s'instal·larà als baixos del Casal per conservar i mostrar el llegat històric dels Pastorets i, entre d'altres, hi haurà cartells, fotografies i vestuari.
Els actes es tancaran el desembre de 2026 amb la inauguració d'una plaça que portarà per nom Pastorets de Calaf. A més, s'hi col·locarà una escultura d'una escena de l'espectacle, que encara està per definir. Serà una escultura feta amb fang que comptarà amb la participació de diferents persones que estan vinculades als Pastorets.
Uns pastorets "amb una salut de ferro"
Els Pastorets de Calaf, que fa quatre anys que són dirigits per Eloi Fonoll, batran rècord de participació aquest any coincidint amb el centenari. Segons ha explicat, mai tantes persones havien format part del repartiment en un sol any. D'aquesta manera, a les 140 persones que fins ara participaven en l'espectacle, se n'hi sumaran una trentena més (uns 170 en total). "Els Pastorets estan de moda i tenim una salut de ferro", ha subratllat el director.
A més, Fonoll ha avançat que alguns dels personatges es tripliquen. El director ha recordat que tots els personatges estan doblats i, enguany, n'hi haurà cinc que es tripliquen i això fa que "es pugui donar més joc" a tots els actors. D'altra banda, el Ball de Calderes es presentarà amb una coreografia nova i s'hi afegeix un Ball d'Àngels, inèdit fins ara. També es renovarà el vestuari i el maquillatge i es donarà més força i protagonisme als àngels.
Els Pastorets de Calaf van aconseguir un 98,8% d'ocupació la temporada passada i confien arribar al 100% aquest any. Fonoll ha explicat que la temporada passada unes 2.000 persones que no eren ni de Calaf ni de la comarca a veure l'espectacle i ha dit que al càsting per participar-hi també s'hi presenta gent d'arreu del país. En total es faran sis funcions entre el 25 de desembre i el 17 de gener, a banda de les dues funcions especials.
Logotip commemoratiu del centenari
Coincidint amb l'efemèride, també s'ha aprofitat per crear un nou logotip per a les representacions. Un 100 amb una cua de dimoni obra de Josep Maria Garrofé (creador l'actual imatge dels pastorets) serà la nova imatge dels Pastorets durant aquesta temporada. Per ell, el disseny és un "símbol de la presència constant del mal dins de l'obra de Josep Maria Folch i Torres" i els dos zeros superposats del número 100 "evoquen la lluita eterna entre el bé i el mal, l'àngel i el dimoni", com expliquen els impulsors.
