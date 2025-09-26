Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Celebració

Vilanova del Camí viu amb intensitat la Virgen de Guadalupe

Vilanova del Camí viu amb intensitat la Virgen de Guadalupe

Vilanova del Camí viu amb intensitat la Virgen de Guadalupe / Ajuntament de Vilanova del Camí

Redacció

Manresa

La Unión Cultural Extremeña Anoia va viure el passat cap de setmana una jornada intensa i festiva a Can Papasseit amb motiu de la celebració de la Virgen de Guadalupe. Tot i la pluja, l’entitat va valorar de manera molt positiva el desenvolupament de la festa i la participació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents