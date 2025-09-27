La Jornada de les Plantes Oblidades celebra 10 anys amb carrers plens de gent, tallers i degustacions
La fira reuneix centenars de persones en un matí radiant i brinda pels 10 anys abans d’encarar una tarda plena de música, xerrades i sorpreses
El sol acompanya des de primera hora i Igualada respira un ambient de festa i descobriment. La 10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, ha arrencat amb força i ha congregat centenars de persones als carrers del centre, entre parades plenes de productes silvestres, tallers per a tots els públics i la curiositat compartida de descobrir usos i sabers que semblaven oblidats.
Els visitants es deixen portar pels més de 90 estands de la fira, on es poden tastar melmelades amb plantes silvestres, veure demostracions d’artesania feta amb fibres vegetals o conversar amb productors que aposten per una alimentació justa i sostenible. Mentrestant, a les sales i carrers adjacents, els tallers i sortides etnobotàniques omplen d’activitat el matí: infants que fabriquen joguines vegetals o pinten amb colors naturals, adults que aprenen a fer maceracions de plantes o descobreixen com preparar licors i pestos amb espècies oblidades.
Un dels moments més esperats del dia ha estat el dinar silvestre, que enguany ha arribat amb receptes sorprenents i sabors inesperats elaborats a partir d’ingredients com l’ortiga, la verdolaga o el llentiscle, i servit amb vaixella reutilitzable per reduir residus. El punt dolç l’ha posat el pastís d’aniversari, que amagava deu premis especials per celebrar la dècada de la Jornada. I a les 14.30 h, la plaça del Gasògen s’ha convertit en l’escenari del brindis col·lectiu pels 10 anys, un moment emotiu que ha aplegat organitzadors, voluntaris i públic en una mateixa celebració.
La tarda arriba carregada de propostes. Continuaran els tallers i degustacions —com el tast de fonoll marí o cuinar amb flors— i la música guanyarà protagonisme amb actuacions de The Muleros, Filibusters o Mel & Caiena, entre d’altres. També hi ha espai per a l’art i la reflexió: s’afegeixen noves xerrades, es completa el mural col·lectiu fet amb llana tintada de forma natural i els infants poden seguir gaudint d’històries, contes i jocs.
Enguany, com a novetat, els assistents poden participar en la Gimcana Silvestre, amb deu proves repartides per tot el recinte que posen a prova els coneixements adquirits durant la Jornada. Els guanyadors entren en el sorteig d’un lot dels llibres de plantes silvestres comestibles.
Amb un peu a la tradició i l’altre a la innovació, la Jornada es confirma, deu anys després, com un esdeveniment únic que connecta coneixement, territori i comunitat. I avui, amb el sol com a aliat i la ciutat plena de visitants, Igualada celebra que les plantes oblidades tornen a tenir tot el protagonisme.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- L’històric circuit de Can Padró i la finca estan a la venda per 4 milions d'euros