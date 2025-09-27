Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Jornada de les Plantes Oblidades celebra 10 anys amb carrers plens de gent, tallers i degustacions

La fira reuneix centenars de persones en un matí radiant i brinda pels 10 anys abans d’encarar una tarda plena de música, xerrades i sorpreses

Brindis pels 10 anys de la Jornada de les Plantes Oblidades, aquest dissabte a la plaça del Gasògen

Miti Vendrell

Igualada

El sol acompanya des de primera hora i Igualada respira un ambient de festa i descobriment. La 10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, ha arrencat amb força i ha congregat centenars de persones als carrers del centre, entre parades plenes de productes silvestres, tallers per a tots els públics i la curiositat compartida de descobrir usos i sabers que semblaven oblidats.

Els visitants es deixen portar pels més de 90 estands de la fira, on es poden tastar melmelades amb plantes silvestres, veure demostracions d’artesania feta amb fibres vegetals o conversar amb productors que aposten per una alimentació justa i sostenible. Mentrestant, a les sales i carrers adjacents, els tallers i sortides etnobotàniques omplen d’activitat el matí: infants que fabriquen joguines vegetals o pinten amb colors naturals, adults que aprenen a fer maceracions de plantes o descobreixen com preparar licors i pestos amb espècies oblidades.

Un dels plats del dinar silvestre

Un dels moments més esperats del dia ha estat el dinar silvestre, que enguany ha arribat amb receptes sorprenents i sabors inesperats elaborats a partir d’ingredients com l’ortiga, la verdolaga o el llentiscle, i servit amb vaixella reutilitzable per reduir residus. El punt dolç l’ha posat el pastís d’aniversari, que amagava deu premis especials per celebrar la dècada de la Jornada. I a les 14.30 h, la plaça del Gasògen s’ha convertit en l’escenari del brindis col·lectiu pels 10 anys, un moment emotiu que ha aplegat organitzadors, voluntaris i públic en una mateixa celebració.

La tarda arriba carregada de propostes. Continuaran els tallers i degustacions —com el tast de fonoll marí o cuinar amb flors— i la música guanyarà protagonisme amb actuacions de The Muleros, Filibusters o Mel & Caiena, entre d’altres. També hi ha espai per a l’art i la reflexió: s’afegeixen noves xerrades, es completa el mural col·lectiu fet amb llana tintada de forma natural i els infants poden seguir gaudint d’històries, contes i jocs.

La Jornada de les Plantes Oblidades omple Igualada en la celebració del seu desè aniversari

Enguany, com a novetat, els assistents poden participar en la Gimcana Silvestre, amb deu proves repartides per tot el recinte que posen a prova els coneixements adquirits durant la Jornada. Els guanyadors entren en el sorteig d’un lot dels llibres de plantes silvestres comestibles.

Amb un peu a la tradició i l’altre a la innovació, la Jornada es confirma, deu anys després, com un esdeveniment únic que connecta coneixement, territori i comunitat. I avui, amb el sol com a aliat i la ciutat plena de visitants, Igualada celebra que les plantes oblidades tornen a tenir tot el protagonisme.

