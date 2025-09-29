Detenen un home a Prats de Rei per conduir sota l’efecte de les drogues i dur marihuana al cotxe
L'home va llançar la droga per la finestra en veure el control policial des de lluny
Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte passat un home, de 33 anys, que conduïa sota els efectes de les drogues a Prats de Rei, a l’Anoia. L’home va ser enxampat durant un control que els Mossos havien establert a la carretera C-1412a, al quilòmetre 41,6. En veure el vehicle policial, l’home va llançar una bossa amb marihuana per la finestra, segons expliquen els Mossos. Aleshores la policia el va aturar i va escorcollar el seu vehicle, on van trobar una altra bossa al seient del copilot. En total, duia uns 116 grams de marihuana.
Davant d’aquests fets, el conductor va quedar detingut per un delicte contra la salut pública. A més, la policia va sotmetre el conductor en el reglamentari control de drogues i alcoholèmia i va donar positiu en drogues.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament