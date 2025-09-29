Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos investiguen una agressió homòfoba al barri del Rec d’Igualada

La denúncia, presentada aquest dilluns al matí, relata insults i cops de puny contra un grup de joves la matinada de dissabte a diumenge

Una patrulla dels Mossos

Una patrulla dels Mossos / MOSSOS

Miti Vendrell

Igualada

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran d’una denúncia per una agressió homòfoba ocorreguda la matinada de dissabte a diumenge al barri del Rec d’Igualada. Segons ha confirmat aquest diari, els fets van tenir lloc cap a un quart de cinc de la matinada del dia 28 de setembre, quan un grup nombrós de persones hauria increpat i agredit diversos joves amb insults homòfobs i cops de puny.

Segons ha relatat una de les víctimes a IgualadaNews, els agressors els haurien insultat amb expressions com “maricón de mierda” abans d’iniciar l’atac, que va acabar amb cops de puny i puntades de peu, especialment al cap. El testimoni també descriu que la persecució es va allargar fins a una benzinera propera i que diversos joves van resultar ferits, alguns amb lesions facials i la pèrdua de dents.

La denúncia s'ha presentat aquest dilluns al matí i ha estat posada en coneixement del jutjat i de la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació. Fonts policials han explicat a aquest mitjà que s’han obert diligències per lesions i per delicte d’odi i discriminació, i que des del Servei d’Atenció a la Víctima dels Mossos es fa seguiment de les persones afectades.

De moment, no s’ha detallat el nombre exacte de víctimes, però els Mossos investiguen per esclarir els fets i identificar els autors de l’agressió.

