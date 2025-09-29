Una inspecció a un 'grow shop' d’Igualada destapa droga preparada per al consum
La Guàrdia Civil obre diligències penals per salut pública en trobar cabdells i porros, mentre la Policia Local detecta irregularitats administratives
Una actuació conjunta de la Policia Local d’Igualada i el SEPRONA de la Guàrdia Civil ha permès localitzar dimarts passat cabdells i cigarretes ja elaborades amb substàncies prohibides en un grow shop de la zona Nord d’Igualada. La troballa ha motivat l’obertura de diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública, segons han informat els cossos policials a través de les xarxes socials.
A banda del material intervingut, la inspecció també va posar al descobert diverses irregularitats administratives, com la manca d’assegurança i la no formalització del canvi de titularitat de l’establiment. Per aquests fets, la Policia Local va aixecar acta sancionadora i va remetre l’expedient a l’Ajuntament d’Igualada.
Fonts policials subratllen que aquest tipus de dispositius busquen evitar que els grow shops es converteixin en punts de distribució il·legal i garantir el compliment estricte de la normativa.
