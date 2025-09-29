Més d'un centenar de persones es concentren davant de l’Ajuntament contra l’augment de la taxa d’escombraries
La mobilització, impulsada per un mecànic igualadí, denuncia que el rebut s’ha triplicat en els darrers anys i se suma a la polèmica política sobre la fiscalitat municipal
Un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns al matí davant de l’Ajuntament d’Igualada per protestar contra l’increment del rebut de les escombraries. La mobilització, convocada a les 9 hores, ha estat impulsada pel mecànic igualadí Francesc Vives, que denuncia que la taxa “s’ha disparat de manera abusiva” i assegura que molts negocis i famílies es veuen ofegats per la pressió fiscal.
Segons l’impulsor, en dos anys l’import ha passat d’uns 300 euros anuals a més de 1.200, un augment que considera “inassumible”. “L’any que ve què pagarem? Aquesta pregunta ens espanta, i tot plegat evidencia una mala gestió molt important”, apuntava Vives, que afegeix que l’objectiu és “que la gent pugui dir la seva i que l’Ajuntament sàpiga que estem emprenyats”.
La indignació s’ha fet palesa amb diversos testimonis. Jordi Doncel, un altre dels convocants, lamenta que “és inassumible que et pugin 2.400 euros de cop” i advertia que hi ha negocis que això “els pot obligar a tancar”. Doncel també explica que el regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcè, havia volgut reunir-se amb ell, però que va rebutjar la trobada: “El que cal és que ho expliqui davant de tothom, amb un micro i uns altaveus, perquè la pujada és vergonyosa”.
“L’any que ve què pagarem? Aquesta pregunta ens espanta” — Francesc Vives, mecànic i impulsor de la protesta
Un altre participant, José Luis García, mecànic de Reparacions Anoia, diu que al seu taller “la taxa ha pujat un 252% tot i que només genero cartrons i una bossa petita de plàstics cada mes i mig”. “Pagar més de mil euros per això és un abús”, denunciava.
Entre els comerciants del centre, la joiera Sara Castells, propietària de la joieria del carrer del Roser, detalla que enguany passarà “de 150 a 400 euros tot i generar només una bossa de paper i una de rebuig al mes”. Castells reclamava “una revisió de criteris” que tingui en compte el tipus d’activitat: “No diem que no volem pagar, però ha de ser més equitatiu i coherent”.
També hi era present Anna, propietària de la botiga d’antiquaris Traster Igualada, que assegura que el rebut li ha passat “de 400-500 euros a gairebé 700”. Considera que “el comerç necessita més unitat” i lamenta que “Igualada Comerç no hagi donat prou suport a la manifestació”. En la mateixa línia, els organitzadors expliquen que havien convidat l’entitat a participar-hi i que no han rebut resposta.
En aquest punt, la nova taxa de residus ha situat Igualada Comerç en el centre del debat. La seva presidenta, Montse Centelles, recordava en una recent entrevista a aquest diari que “som conscients de la situació i estem tots d’acord que s’ha de reciclar, però cal que la taxa sigui justa”. Segons va explicar, l’associació ha participat en reunions amb l’Ajuntament i forma part d’una taula de diàleg oberta per revisar i, si cal, modificar el sistema: “El que volem és parlar-ne i trobar una solució equilibrada i poder arribar a una taxa justa”.
El consistori defensa el contracte mancomunat
Des del consistori, remarquen que estan en vies de negociació amb les associacions de comerç i la Unió Empresarial de l’Anoia “per tal d’arribar a un consens que permeti aplicar les obligacions de la nova llei europea, que obliga a repercutir el 100% del cost del servei als usuaris”. En aquest sentit, expliquen que l’objectiu és impulsar un contracte mancomunat amb Montbui, Vilanova i Igualada, que permeti “aplicar economies d’escala, aconseguir millores en el servei i contenir la taxa”. Segons fonts municipals, enguany ja s’ha treballat conjuntament per mantenir la mateixa taxa en el rebut domèstic en els tres municipis, “homogeneïtzant i preparant el futur servei comú”.
El debat ha entrat també en l’arena política. ERC Igualada ha denunciat que molts establiments han vist triplicada la quota i acusa el govern de Marc Castells de “mala gestió”, recordant altres pujades recents d’impostos com l’IBI o les plusvàlues. Per la seva banda, Igualada Som-hi (PSC) assegura que els increments són “desorbitats” i reclama revisar els criteris per fer la taxa “més justa”, amb un sistema que gravi més qui genera més residus i afavoreixi qui recicla.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament