Un anoienc s'enfronta a 16 anys de presó per abusar d'una menor amb un trastorn psicològic
Després de mantenir relacions sense el consentiment de la noia de 16 anys, l'acusat li va dir que no era la primera vegada que ho feia amb menors sense el seu consentiment
La fiscalia demana 16 anys de presó per a un anoienc que va mantenir relacions sexuals amb una menor que havia conegut a través de la xarxa social Instagram. Els fets van tenir lloc el juny de 2022, quan l'acusat es va convidar la noia de 16 anys al seu domicili, a Vilanova del Camí, amb la finalitat de mantenir relacions tot i ser coneixedor de la seva edat. La noia, diagnosticada de trastorn límit de la personalitat, es va oposar en nombroses ocasions a intimar amb l'home i, arran de l'abús, ha patit afectacions psicològiques.
En un primer moment, es van trobar en un parc del municipi de l'Anoia, però seguidament es van dirigir al domicili de l'acusat. Amb la intenció de satisfer el seu desig sexual, l'home va començar a petonejar la noia, que ja va manifestar la seva negativa a anar a més. L'home, però, no va parar i va procedir a mantenir relacions amb ella.
Com consta a l'escrit d'acusació, quan va acabar, l'home va mantenir una conserva amb la noia en què li va dir que no li expliqués res a ningú, ja que no era la primera vegada que tenia sexe amb menors sense el seu consentiment.
A conseqüència dels fets, la noia ha patit afectacions psicològiques, les quals li han fet augmentar la seva desconfiança i distanciament cap al seu entorn, especialment als homes. De la mateixa manera, han propiciat un agreujament de la seva simptomatologia de base (trastorn límit de la personalitat), la qual cosa la va dur a autolesionar-se.
A l'acusat se li demanen 16 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal a una menor de 16 anys i una indemnització de 20.000 euros a la víctima pels perjudicis morals.
El cas va ser instruït en primera instància al Jutjat d'Instrucció nº5 d'Igualada i el judici se celebrarà el pròxim dijous, 9 d'octubre, a l'Audiència de Barcelona.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana