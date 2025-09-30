Esport
El Bruc gaudeix d’una festiva 2a edició del 3x3 de bàsquet
Redacció
Manresa
La Plaça del Pati de Can Casas del Bruc va ser el passat cap de setmana l’escenari de la segona edició del torneig 3x3 de bàsquet, una cita que s’ha consolidat com a punt de trobada esportiu i social del municipi. L’esdeveniment, organitzat per l’AFA, va comptar amb la participació d’equips de diferents edats i nivells, que van omplir la jornada de bon ambient, companyia i competició sana. A més de les partides, les famílies i els veïns van poder gaudir d’una jornada festiva que va posat en valor l’esperit comunitari i el paper de l’esport com a eina de cohesió social.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament