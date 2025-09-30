Lectura
Calonge de Segarra acull una sessió de contes per a adults
Redacció
Manresa
Calonge de Segarra va collir una sessió de contes per a adults de les narradores Mon Mas i Noemí Caballer, que van presentar «La persistència de les pedres». L’acte va tenir lloc el passat 24 de setembre a la tarda al local El Forn de Dusfort i va comptar amb una molt bona afluència de públic.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament