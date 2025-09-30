Política municipal
Els comerciants porten el debat del preu de les escombraries al ple d'Igualada
Els afectats demanen al govern que expliqui els increments, que dupliquen els rebuts del 2024, i asseguren que "és una bestiesa" comptar l'import pels metres de cada local
ERC denuncia que Igualada és una de les ciutats amb més pressió fiscal i Junts defensa l’acord d'aquest dimarts amb les associacions de botiguers
El ple d’aquest dimarts a l’Ajuntament d’Igualada està marcat pel clam dels comerciants contra l’increment de la taxa d’escombraries. Una cinquantena de persones s’han concentrat al consistori: algunes seguien la sessió des de dins, mentre que la majoria es queda a fora xiulant i fent sonar clàxons.
El debat es trasllada a la sala amb testimonis contundents. Jordi Doncel, de Vehicles Igualada, que exercia de portaveu del grup de protesta, denuncia que “el 2024 pagava 400 euros i aquest any en pago 1.400". "Hi ha gent que ha vist com la quota s’ha triplicat fins als 3.000 euros. És una bestiesa vincular-ho només als metres quadrats del local”. Doncel també ha detallat un exemple d'una jove hostalera que ha passat de pagar 600 a més de 2.000 euros: “Quants cafès he de servir per poder pagar això? Estem asfixiats”. Altres comerciants adverteixen que “una ciutat sense botigues fa pena” i insten el govern a “anul·lar la pujada de cop”.
L’alcalde, Marc Castells, recorda l’acord anunciat aquesta tarda de dimars amb Igualada Comerç i el Nou Centre per revisar individualment les queixes els rebuts del 2025 i treballar un nou sistema més ajustat a cada activitat de cara al 2026. “És important obrir una nova etapa de diàleg i escoltar els comerciants”, afirma. El regidor de Transport, Miquel Vives, reforça el missatge assegurant que “avui comencem una nova pàgina per millorar la taxa” .
La moció d’ERC per revertir l’augment queda rebtjada amb els vots en contra de Junts, el suport d’ERC i Poble Actiu, i l’abstenció d’Igualada Som-hi. El portaveu republicà, Enric Conill, denuncia que Igualada “és la ciutat mitjana amb els impostos més elevats de Catalunya, la desena de l’Estat amb l’IBI més alt i una de les més endeutades”. Assegura que la taxa de residus és “la culminació d’un desastre de gestió” i reclama “una fiscalitat més justa i equilibrada”.
Des de Poble Actiu, Pau Ortínez alerta que “generem 10 tones de rebuig l’any perquè no hem canviat el sistema de reciclatge” i defensa que “la gent ha de pagar en funció del que recicles, no dels metres que tens”. Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) coincideix que “la taxa és injusta i no es pot mantenir una pujada que ofega molts comerços”.
Unanimitat per reclamar millores en el transport
El ple també aprova per unanimitat una moció de Poble Actiu per reclamar més autobusos a la línia Igualada–Barcelona. “Som la ciutat pitjor connectada de la sisena corona metropolitana”, lamenta Ortínez, que també exigeix una connexió amb Lleida. David Prat (ERC) qualifica el servei de “vergonyós” i denuncia que “el 18% dels busos de Monbus no passen la mínima tècnica”.
Jordi Cuadras (Som-hi) subratlla que “sempre defensarem millores en el transport públic”, mentre que Miquel Vives (Junts) recorda que “quan vam entrar no hi havia línia exprés i des d’aleshores s’han ampliat serveis a Nadal, a l’estiu i des de l’1 de setembre”.
Altres punts aprovats
El ple aprova el compte general de l’exercici 2024 amb els vots de Junts i Igualada Som-hi i l’abstenció d’ERC i Poble Actiu. També tira endavant per unanimitat la bonificació de l’impost de construccions a l’Ateneu Igualadí per a les obres de restauració de la seva font ondulada amb trencadís, així com les subvencions a entitats socials. L’atorgament de medalles de la Policia Local rep el suport de Junts, Som-hi i ERC i l’abstenció de Poble Actiu.
