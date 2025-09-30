Economia local
Igualada Comerç i la UEA reclamen una taxa de residus més justa
Les dues entitats defensen el diàleg amb l’Ajuntament i aposten per vincular el rebut al volum real de deixalles
Després de la concentració de dilluns davant l’Ajuntament d’Igualada contra l’increment del rebut de les escombraries, les entitats representatives del teixit econòmic local han sortit al pas del debat. Tant Igualada Comerç com la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) reclamen que el sistema es revisi i s’ajusti millor a la realitat de cada establiment.
La presidenta d’Igualada Comerç, Montse Centelles, considera “excessiva” la nova taxa. Subratlla que des de la nova junta, que va entrar al juliol, “estem treballant i parlant conjuntament amb l’Ajuntament”. Segons explica, els socis de l’entitat estan informats que “estem en la via del diàleg” i defensa que aquest és el camí per trobar una “taxa justa que tingui en compte tots els paràmetres”.
Centelles respon així a algunes veus crítiques que dilluns van lamentar la manca d’implicació d’Igualada Comerç a la protesta. L’organitzador de la mobilització, el mecànic Francesc Vives, assegurava que havia convidat l’associació a participar-hi, però que “no hi va haver resposta”.
La UEA reclama més pes per a la part variable
Per la seva banda, el president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), Joan Mateu, recorda que fa mesos que mantenen converses amb el consistori. “Entenem les directives europees i que qui contamina ha de pagar, però no pot ser que ho facin justos per pecadors”, apunta. Reclama que la taxa tingui en compte “el tipus d’activitat econòmica i el volum real de residus” en lloc de basar-se en els metres quadrats dels locals.
Mateu defensa que caldria revertir la proporció actual entre part fixa i variable: “Ara mateix la part fixa és gairebé el 70-80% de la taxa i la variable només un 20-30%. Hauria de ser al revés”. A més, demana la creació d’una taula de seguiment per garantir que l’aplicació del sistema sigui transparent i equitativa.
Negociacions per contenir la taxa
Des de l’Ajuntament remarquen que estan en negociacions amb les associacions de comerç i la UEA “per tal d’arribar a un consens que permeti aplicar les obligacions de la nova llei europea, que obliga que ciutadans i comerços paguin el 100% del cost del servei de recollida”. L’objectiu, afegeixen, és impulsar un contracte mancomunat amb Montbui, Vilanova i Igualada que permeti “aplicar economies d’escala, aconseguir millores en el servei i contenir la taxa”. De fet, enguany ja s’ha treballat conjuntament per mantenir la mateixa taxa en el rebut domèstic en els tres municipis, “homogeneïtzant i preparant el futur servei comú”.
El debat també ha arribat als grups municipals. Segons han denunciat en notes de premsa, ERC Igualada parla de “pujades abusives” que asfixien els establiments i acusa el govern de Marc Castells de “mala gestió”. Per la seva banda, Igualada Som-hi (PSC) reclama que es revisin els criteris per fer la taxa “més justa”, amb un sistema que gravi més qui genera més residus i afavoreixi qui recicla.
Els manifestants, a més, han anunciat que acudiran aquest dimarts al vespre al ple municipal, previst per a les 20 h, per fer sentir de nou la seva veu.
