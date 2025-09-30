Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un Kursaal de Manresa ple vibra recordant la música dels Esquirols

L'espectacle, un concert teatralitzat, va comptar amb la participació de la Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'Orquestra Arrels Simphonic Band

Concert dels Esquirols al Kursaal

Concert dels Esquirols al Kursaal / I. C.

I. C.

Manresa

La música dels Esquirols van tornar a omplir el Kursaal de Manresa, amb Els Esquirols originals que van sortir a l'escenari, a compartir moments d'alta intensitat emocional amb el public, que omplia la sala. L'emblemàtic grup de cançó catalana, que va arrossegar multituds els anys setanta i vuitanta del segle passat, va ser homenatjat una altra vegada a Manresa aquest 27 de setembre de 2025 amb un muntatge de cant i teatre amb la Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'Orquestra Arrels Simphonic Band.

Carles Rulló, harmonització, el mateix Rulló i Josep Rodríguez a la direcció musical, Laia Comellas i Josep Rodríguez, a la teatralització; són els responsables de l'espectacle que va omplir el teatre d'un públic d'edats diverses amb ganes de continuar cantant les cançons que van marcar una època i que encara són ben actuals.

