Un Kursaal de Manresa ple vibra recordant la música dels Esquirols
L'espectacle, un concert teatralitzat, va comptar amb la participació de la Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'Orquestra Arrels Simphonic Band
I. C.
La música dels Esquirols van tornar a omplir el Kursaal de Manresa, amb Els Esquirols originals que van sortir a l'escenari, a compartir moments d'alta intensitat emocional amb el public, que omplia la sala. L'emblemàtic grup de cançó catalana, que va arrossegar multituds els anys setanta i vuitanta del segle passat, va ser homenatjat una altra vegada a Manresa aquest 27 de setembre de 2025 amb un muntatge de cant i teatre amb la Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'Orquestra Arrels Simphonic Band.
Carles Rulló, harmonització, el mateix Rulló i Josep Rodríguez a la direcció musical, Laia Comellas i Josep Rodríguez, a la teatralització; són els responsables de l'espectacle que va omplir el teatre d'un públic d'edats diverses amb ganes de continuar cantant les cançons que van marcar una època i que encara són ben actuals.
