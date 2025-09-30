L'Ajuntament d'Igualada pacta amb associacions de botiguers una revisió de la taxa de les deixalles del 2026
El rebut de les escombraries d'aquest 2025 ha generat moltes queixes dels comerciants, però l'acord és va prendre fa un any i té difícil rectificació
El govern d'Igualada i representants d'associacions de botiguers de la ciutat han acordat aquest dimarts a la tarda posar fil a l'agulla per revisar la taxa de les escombraries per al 2026. En principi, l'Ajuntament no pot rectificar de manera global els rebuts del 2025 que ja ha emès, que les darreres setmanes han arribat als comerciants i que ha creat un alt malestar al sector. L'Ajuntament s'obre a estudiar casos de manera individualitzada. Dilluns a les 9 del matí, un centenar de propietaris d'establiments igualadins es van concentrar davant les portes de l'Ajuntament i van cridar consignes contra els preus i contra el govern local. I de fet, anit, a les 8, abans de l'inici de la sessió plenària del mes de setembre, una cinquantena de botiguers es van tornar a concentrar a les portes de la casa consistorial.
El govern s'ha reunit amb els representants d’Igualada Comerç, associació encapçalada per la seva presidenta Montserrat Centellas, i els representants del Nou Centre d’Igualada, associació encapçalada per la seva presidenta Raquel Garcia. Per part de l'Ajuntament, han presidit la reunió l'alcalde, Marc Castells, i el regidor de Medi Ambient, Jordi Mercè. En aquesta reunió s'ha acordat, per la taxa del 2025, posar a disposició de tots aquells comerciants que considerin que el seu cas s'ha d'analitzar de forma personalitzada, la possibilitat d’entrar una instància a l'Ajuntament, per tal de revisar conjuntament amb les associacions els motius d'aquest increment.
La trobada també ha servit per treballar aspectes de la nova taxa comercial per a l'any 2026 per incorporar més criteris, que defineixin millor els metres quadrats dels establiments, i que permetran ajustar la taxa a cada activitat, amb la qual cosa, en la majoria de comerços, "serà més baixa i més justa", segons ha admès el mateix govern. Aquestes taxes s’hauran de sotmetre a l’aprovació plenària en el ple de pressupostos i ordenances d’aquest any.
